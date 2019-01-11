Редких птиц нашли под землей в Нижнем Новгороде

- Лежать неподвижно приходилось по нескольку часов. Все тело затекало. Птицы принимали меня за элемент ландшафта и садились мне на голову, - поделился с "Комсомлкой" воспоминаниями нижегородский орнитолог Алексей Левашкин. - К вечеру я был настолько грязный, что приходилось заходить в речку в одежде, чтобы хоть как-то смыть с себя все, что налипло.

И все это ради маленьких птичек – золотистых щурок, которые занесены в Красную книгу Нижегородской области. Орнитолог Алексей Левашкин один из немногих ученых в мире, кому удалось провести полноценную фотосессию под землей, проникнув в норку к золотистой щурке. Эти яркие зелено-желтые птицы роют свои жилища в земле. Для того чтобы получить уникальные кадры, Алексею пришлось пролежать неподвижно под листьями в общей сложности две недели.

- Это очень красивая птичка, - объяснил свой интерес к золотистой щурке Алексей Левашкин. – В средней полосе России такие яркие птицы не встречаются, да и для Нижегородской области она тоже очень редкая. К тому же мне хотелось попробовать сделать фотографии под землей. И я решил попробовать.

Нижегородскому орнитологу удалось сфотографировать редких птиц под землей

Северная граница ареала обитания золотистой щурки проходит примерно по широте Нижнего Новгорода. Алексей Левашкин нашел в Кстовском районе крутой овраг на берегу Волги, на отвесной стене которого птицы построили свои гнезда.

- Найти их было довольно легко, - улыбнулся Алексей. – Щурки громко кричат, так что слышно за километр. Да и живут они всегда колонией в среднем по 15 пар.

В то же время неподалеку от этого оврага строился дом. Экскаватор вырыл большую яму, и она очень приглянулась щуркам - несколько пар выкопали свои норки прямо в ней. И если бы яму засыпали, то птенцы оказались бы заживо погребенными. Но то ли строительство затянулось, то ли изначально так было задумано, но яму долго не засыпали, так что птенцы успели не только вылупиться, но и вырасти. Так что к моменту, когда яму начали засыпать, все щурки уже улетели.

Для своих наблюдений Алексей выбрал одну из самых низких норок.

- Это помогло мне точно определить, где находится гнездовая камера и сделать подкоп таким образом, чтобы установить фотокамеру сбоку от нее, - объяснил Алексей Левашкин.

Делать подкоп нужно было очень осторожно. Сначала Алексей использовал отвертку, а потом пришлось осторожно убирать землю руками. Глубина этой норки оказалась примерно 25-30 сантиметров, хотя в длину они могут быть до двух метров.

Нижегородскому орнитологу удалось сфотографировать редких птиц под землей

- Вскоре я увидел само гнездо с кладкой яиц, - вспоминает Алексей. - Меня ждал сюрприз: я знал, что у щурок обычно пять-семь, редко десять яиц, но здесь насчитал аж 12. Яйца лежали прямо на земле, смешанной с хитиновыми шкурками из щурочьих погадок – непереваренных остатков пищи, которую птицы отрыгивают в виде комочков. Скорее всего, это кладки двух самок, но одна из них оказалась «кукушкой». Но это только мои догадки, подтверждения этой теории у меня нет.

В отверстие, которое вырыл Алексей, он поставил фотоаппарат – обычную небольшую мыльницу. После чего немного присыпал свой подкоп, и обустроил наблюдательный пункт рядом с гнездом.

- Я обустроил рабочее пространство в виде куба со стороной сантиметров 30, предназначенное для фотокамеры и маленького штатива, - описал Алексей. - Между гнездом и рабочим пространством я установил кусок оргстекла. Раскоп я прикрыл сверху двойным слоем шифера, засыпал землей, уложил дерн и, отойдя на 200 метров, стал наблюдать за норой в бинокль. Через 10–15 минут одна из птиц залетела в нору и осталась там насиживать кладку.

Пока птенцы не вылупились, фотоаппарат должен был сам периодически снимать гнездо. Алексей вернулся только через две недели, когда детеныши уже появились на свет.

- Я быстро разобрал сооружение, закрывающее рабочую шахту. Птицам виден был мой фотоаппарат и немного руки, но их я старался прикрывать тканью. Через откидной дисплей я увидел, что в гнезде семь птенцов, напоминающих маленьких динозавриков. Пять яиц оказались неоплодотворенными, они так и остались лежать в сторонке, - поделился наблюдениями Алексей Левашкин.

Нижегородскому орнитологу удалось сфотографировать редких птиц под землей

Вся наблюдения Алексей проводил лежа на земле, стараясь не двигаться. А чтобы слиться с ландшафтом и не беспокоить птиц, он накрывался тентом от палатки.

- Через некоторое время птицы стали принимать меня за элемент ландшафта и садились мне на голову или на спину, - вспоминает Алексей. – От долгого лежания все тело затекало. Хорошо, что щурки постоянно улетают на охоту минут на 20. Когда обе птицы улетали, и я понимал, что они не прилетят в ближайшее время, у меня появлялось немного времени, чтобы съесть бутерброд.

Но таких моментов было немного.

- Я смотрел в дисплей фотоаппарата, и тут показалась взрослая птица. У нее из клюва торчали крылья и лапки какого-то насекомого. Она медленно приблизилась к птенцам и передала корм одному из них и, пятясь назад, выбралась из норы, - с воодушевлением рассказал Алексей Левашкин. - Как правило, щурки приносили птенцам бабочек, стрекоз и шмелей. Вот и при мне два раза подряд мамаша скормила птенцам крупных красивых махаонов. Иногда я наблюдал забавную картину: при приближении родителя с кормом птенцы отворачивались. Взрослая щурка, подождав немного, клала добычу перед птенцами и удалялась. А через некоторое время кто-нибудь из птенцов брал корм.

Нижегородскому орнитологу удалось сфотографировать редких птиц под землей

Весь проект Алексея Левашкина длился полтора месяца. Однако в гости к щуркам он приходил не каждый день, хотя и довольно часто. В общей сложности лежать возле их гнезда ему пришлось около двух недель.

Когда птенцам исполнилось три недели, они уже осмелели и стали разбредаться по норе. А особо смышленые поджидали родителей у самого входа, чтобы перехватить добычу.

- В один из дней я увидел двух птенцов, которые сидели на высохшем кусте неподалеку от норы. Пятеро еще оставались в гнездовой норе. Сделав прощальное фото, я оставил колонию до следующего года, - закончил свой рассказ Алексей Левашкин.

Об уникальном проекте нижегородского орнитолога написал журнал National Geographic Россия. Однако в социальных сетях фотографии золотых щурок появились лишь после новогодних праздников, собрав немало лайков и восторженных отзывов.