Обрушение кровли и огонь на 3600 квадратных метров: Крупный пожар вспыхнул на заводе в Нижнем Новгороде
Минувшей ночью, когда жители Нижнего Новгорода уже спали, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на заводе в поселке Березовая пойма. Огонь охватил территорию в 3600 квадратных метров, запах гари распространился на километры.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар вспыхнул около полуночи. Спасатели, прибывшие на место происшествия, тушили здание около двух часов.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Из-за теплового воздействия произошло частичное обрушение кровли завода на площади 500 квадратных метров. По счастливой случайности, в момент трагедии людей внутри не оказалось. Пострадавших нет.
Пожар удалось локализовать около половины второго, а открытое горение было ликвидировано в 1:55. Рядом с горевшим зданием были созданы боевые участки. Сейчас там работает оперативная группа МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
С огнем боролись около 160 спасателей и 40 спецмашин. Причины случившегося выясняются.
В Нижегородской области, в п. Березовая пойма загорелся завод.