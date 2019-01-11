2019-01-11T11:03:49+03:00
Происшествия

Обрушение кровли и огонь на 3600 квадратных метров: Крупный пожар вспыхнул на заводе в Нижнем Новгороде

По счастливой случайности, в момент трагедии людей внутри не оказалось [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Минувшей ночью, когда жители Нижнего Новгорода уже спали, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании на заводе в поселке Березовая пойма. Огонь охватил территорию в 3600 квадратных метров, запах гари распространился на километры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, пожар вспыхнул около полуночи. Спасатели, прибывшие на место происшествия, тушили здание около двух часов.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Из-за теплового воздействия произошло частичное обрушение кровли завода на площади 500 квадратных метров. По счастливой случайности, в момент трагедии людей внутри не оказалось. Пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать около половины второго, а открытое горение было ликвидировано в 1:55. Рядом с горевшим зданием были созданы боевые участки. Сейчас там работает оперативная группа МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

С огнем боролись около 160 спасателей и 40 спецмашин. Причины случившегося выясняются.

В Нижегородской области, в п. Березовая пойма загорелся завод.

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