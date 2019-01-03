2019-01-03T20:43:34+03:00
Общество

Областная библиотека имени В.Л. Ленина в Нижнем Новгороде проводит акцию «БиблиоСерпантин»

Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, викторины и забавные мультфильмы
Юлия ДАНЧЕНКО
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Областная библиотека имени В.Л. Ленина в Нижнем Новгороде проводит акцию «БиблиоСерпантин». Фото: koffkindomОбластная библиотека имени В.Л. Ленина в Нижнем Новгороде проводит акцию «БиблиоСерпантин». Фото: koffkindom
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Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) проводит праздничную акцию «БиблиоСерпантин», где взрослых и детей ждут мастер-классы, викторины и забавные мультфильмы. Кроме того, в библиотеке работает выставки, посвящ нные истории новогодних почтовых открыток.

Все посетители смогут бесплатно принять участие в мастер-классах, которые будут проходить с 11.00 до 16.00.

Расписание мастер-классов:

4 января

- «Чудесный снегопад»: объемные снежинки,

- «Елочки-конфетки»: сладкий сувенир,

- «Балеринка-снежинка», «Шапочка для гномика»: украшения для елки

- «Новогодняя открытка в стиле минимализм»: оригинальные открытки без лишних деталей

5 января

- Новогодние и Рождественские открытки в технике скрапбукинг.

- «Новогодний бал снежинок»: бумажные украшения

- «Воробей Прошка и его друзья»: фигурки из ниток.

- увлекательная игра «Новогодние перевертыши», где дети смогут отыскать символы года в произведениях известных писателей.

Мероприятия пройдут в Белом зале НГОУНБ 4 и 5 января.

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