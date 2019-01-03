Областная библиотека имени В.Л. Ленина в Нижнем Новгороде проводит акцию «БиблиоСерпантин»
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) проводит праздничную акцию «БиблиоСерпантин», где взрослых и детей ждут мастер-классы, викторины и забавные мультфильмы. Кроме того, в библиотеке работает выставки, посвящ нные истории новогодних почтовых открыток.
Все посетители смогут бесплатно принять участие в мастер-классах, которые будут проходить с 11.00 до 16.00.
Расписание мастер-классов:
4 января
- «Чудесный снегопад»: объемные снежинки,
- «Елочки-конфетки»: сладкий сувенир,
- «Балеринка-снежинка», «Шапочка для гномика»: украшения для елки
- «Новогодняя открытка в стиле минимализм»: оригинальные открытки без лишних деталей
5 января
- Новогодние и Рождественские открытки в технике скрапбукинг.
- «Новогодний бал снежинок»: бумажные украшения
- «Воробей Прошка и его друзья»: фигурки из ниток.
- увлекательная игра «Новогодние перевертыши», где дети смогут отыскать символы года в произведениях известных писателей.
Мероприятия пройдут в Белом зале НГОУНБ 4 и 5 января.