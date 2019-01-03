Газели носятся по пескам Сахары: нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco Race

Нижегородские поклонники раллийных гонок в этом году особенно внимательно следят за состязаниями, которые развернулись на Africa Eco Race. Впервые за всю историю африканских гонок в них принимает участие заводская команда ГАЗа – «ГАЗ рейд спорт». До этого команда участвовала только в российском ралли «Шелковый путь». За статуэтки Africa Eco Race борются сразу четыре автомобиля: две Газели Next и два ГАЗ Садко 4х4.

Нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco RaceФото: СОЦСЕТИ

Два спецучастка участники уже прошли.

- Гоночный вышел нынче денек! Настоящий рейдовый. Полный переживаний от «все пропало», до «мы отлично едем», - написано на официальной страничке команды в социальных сетях после второго гоночного дня. - 413 километров. Сахара. Каменистые плато, горные серпантины, знаменитые барханы, песочные ловушки. Накрутились нынче будь здоров. Неслись резво и поэтому были проколы в прямом и переносных смыслах. Первым примчались Алексей Игнатов и Дмитрий Чумак. Заблудились и километров десять шли по целине только по курсу (компасу). Раза четыре застревали в дюнах и копали. Потеряли на этом часа два. Евгений Суховенко и Евгений Павлов шли хитрым маршрутом и вылетали порой с барханов в космос. Раз десять закапывались. Откапывали до полной потерпи сил. Пробили и потеряли колесо. Шкляев и Лагута объезжали застрявших и сами садились. Долго потом выезжали в поисках верной траектории. Но принеслись засветло и с хорошей скоростью. Не повезло немного Левицкому и Долгову. Сломалась полуось. Пока меняли, выбирались из песков. Стемнело так, что глаз коли. Ринуться дальше по пескам можно было. Но был велик риск заблудиться и остаться там до утра. Вышли перед финишем на асфальт. По общему результату все потеряли по несколько позиций.

По результатам второго спецучастка в общем зачете нижегородские гонщики занимают 20, 22, 29 и 38 места. Всего же стартовало 60 джипов и девять грузовиков.

Нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco RaceФото: СОЦСЕТИ

- Хоть парни за рулем и провели по восемь-девять часов, гонкой довольны, - говорится в соцсетях. - Трасса разнообразна и хороша. Маршрут тот самый классический Дакар (знаменитые гонки Париж – Дакар изначально проходили по маршруту, где сейчас проходят ралли Africa Eco Race – ред). Тут приезжают на финиш только сильнейшие.

Помимо трудностей во время гонок, нижегородские гонщики столкнулись и плохим качеством бензина. На большинстве автозаправок вместе чека на руки выдается клочок бумаги, где заправщик пишет от руки.

- И бог весть что в бак польется, - пожаловались наши раллисты. - Тут залили солярку на какой-то green petrol. И почти сразу загорелась лампа check - сажевый фильтр.

Нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco RaceФото: СОЦСЕТИ

Экипаж каждого автомобиля состоит из двух человек – водитель и штурман. Помимо них, есть еще автомобили техподдержки, где механики, врачи и все, что может пригодиться для пилотов и автомобилей во время гонки.

Каждый день весь лагерь переезжает на новое место, где организаторы ралли разбивают бивуак. Туда приезжают все участники гонок и службы поддержки тех, у кого они есть. Здесь можно поесть, отремонтировать автомобиль и поспать. Участники больших команд, как правило, ночуют в специальных автомобилях, а вот те, кто приезжает самостоятельно, ставят небольшую палатку.

Нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco RaceФото: СОЦСЕТИ

Официальный старт гонок был дан 30 декабря 2018 года в Монако. Настоящие же гонки начались утром 1 января в марокканском городе Надор. В общей сложности участникам необходимо преодолеть 6,5 тысяч километров, в том числе 4,5 километров по бездорожью. Маршрут проходит сразу по нескольким странам - Марокко, Мавритания и Синегал. Завершится гонка 13 января возле столицы Сенегала - Дакара.

Сегодня, 3 января, участников Africa Eco Race ждет 415 километров, из них 400 километров – это бездорожье по пустыни.

Нижегородская команда ГАЗ впервые участвует в международном ралли Africa Eco RaceФото: СОЦСЕТИ

Помимо команды ГАЗа, в африканском ралли принимают участие еще два российских джипа, которые приехали самостоятельно.