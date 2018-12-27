Одинокий олененок разгуливает по улицам приволжской столицы. Его обнаружил нижегородец Георгий Мамагулашвили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/684150" frameborder="0"></iframe> Нижегородец встретил олененка около радиорынка в Кузнечихе.

- Я встретил его у радиорынка на остановке «Кузнечиха-1» сегодня в семь утра, - рассказал «Комсомолке» Георгий. - Позвонил по номеру «112» и оставил заявку, чтобы забрали косулю. А потом уехал на работу. Караулить животное остался какой-то мужчина.

По его словам, олененок упитанный, к людям подходит спокойно, не пугается. Вероятно, сбежала из частного сектора.

Встречу с милым животным нижегородец записал на камеру мобильного телефона, а после выложил видео в соцсети. Комментаторы тут же связали появление оленя на городских улицах с наступающими новогодними праздниками.

- Походу, Дед Мороз уже приехал, - предположил Максим Канагин.

- Так это же Дедушка Мороз припарковал своего оленя, - пошутила Светлана Римизова.

- А что такого? Просто символ города разгуливает, где хочет, - добавил Андрей Андреев.

"Комсомольская правда" направила официальный запрос в госохотнадзор с просьбой рассказать, какова дальнейшая судьба животного.