2018-12-27T12:57:07+03:00
Дом. Семья

Нижегородец встретил олененка около радиорынка в Кузнечихе

Нижегородцы в шутку предположили, что на нем в столицу Приволжья приехал Дед Мороз [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Милого олененка обнаружил нижегородец Георгий Мамагулашвили 27 декабря.Милого олененка обнаружил нижегородец Георгий Мамагулашвили 27 декабря.Фото: скрин с видео
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Одинокий олененок разгуливает по улицам приволжской столицы. Его обнаружил нижегородец Георгий Мамагулашвили.

Нижегородец встретил олененка около радиорынка в Кузнечихе.

- Я встретил его у радиорынка на остановке «Кузнечиха-1» сегодня в семь утра, - рассказал «Комсомолке» Георгий. - Позвонил по номеру «112» и оставил заявку, чтобы забрали косулю. А потом уехал на работу. Караулить животное остался какой-то мужчина.

По его словам, олененок упитанный, к людям подходит спокойно, не пугается. Вероятно, сбежала из частного сектора.

Встречу с милым животным нижегородец записал на камеру мобильного телефона, а после выложил видео в соцсети. Комментаторы тут же связали появление оленя на городских улицах с наступающими новогодними праздниками.

- Походу, Дед Мороз уже приехал, - предположил Максим Канагин.

- Так это же Дедушка Мороз припарковал своего оленя, - пошутила Светлана Римизова.

- А что такого? Просто символ города разгуливает, где хочет, - добавил Андрей Андреев.

"Комсомольская правда" направила официальный запрос в госохотнадзор с просьбой рассказать, какова дальнейшая судьба животного.

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