2018-12-26T14:59:59+03:00
Фотоконкурсы

Выбирай «Мисс Нижний Новгород 2019» вместе с «Комсомолкой»

Победительница получит специальный приз на конкурсе 2 февраля
Ольга АЛЕКСЕЕВААнастасия НАЗАРОВА
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Выбирай «Мисс Нижний Новгород 2019» вместе с «Комсомолкой»Выбирай «Мисс Нижний Новгород 2019» вместе с «Комсомолкой»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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До конкурса на звание самой красивой девушки приволжской столицы осталось чуть больше двух месяцев. Шоу, на котором объявят имя новой «Мисс Нижний Новгород», состоится 2 февраля.

Финал пройдет в формате иммерсивного шоу и не в театре «Комедiя», как раньше, а в центре творческих индустрий «Маяк».

- Каждый зритель сможет полностью погрузиться в мир эстетики и красоты, - уверяют организаторы.

Напомним, что за титул поборются 12 красоток. Самой младшей участницей конкурса 2019 года всего 16 лет, а самой старшей - 25! Кто же больше всего достоин звания «Мисс Нижний Новгород»? Выбирайте! Та, что наберет наибольшее количество голосов читателей «Комсомолки», получит специальный приз на конкурсе. Голосовать можно один раз в сутки за любую из понравившихся участниц. Голосование будет продолжаться до 1 февраля 2019 года.

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