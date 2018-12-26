«Нижегородский Кулибин» представил свое новое изобретение

Нижегородский изобретатель Игорь Минин, которого прозвали местным Кулибиным, похвастался новой моделью своего домашнего автозавода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/683981" frameborder="0"></iframe> Нижегородский изобретатель Игорь Минин представил свое новое творение.

Презентацию в соцсетях мужчина сопроводил стихами: «Этот трактор не игрушка, и хотя в прицепе пушка, у него другой удел! Масса мирных важных дел».

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники (на ней установлены две коробки передач от ВАЗ и ГАЗ).

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники.Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас устанавливаю инжекторный двигатель от ВАЗ 2107, - рассказал изобретатель. - Пушка сделана в память о наших дедах, которые воевали за нас и нашу родину. Она сделана из металлической двери и трубы.

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техникиФото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» писала, что нижегородский изобретатель Игорь Минин собирает уникальные автомобили буквально из мусора. А на досуге житель Автозавода помогает соседям чистить снег на самодельном тракторе.

- В детстве я ходил в кружок автодела, там и увлекся техникой, - вспоминает автозаводец. - После училища начал работать на эвакуаторе. И однажды мы с друзьями решили собрать машину из старых запчастей. С этого все и началось.