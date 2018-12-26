2018-12-26T12:39:58+03:00
Общество

«Нижегородский Кулибин» представил свое новое изобретение

Трактор с пушкой Игорь Минин испытывает в родном Автозаводу [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Новое изобретение проходит тестирование на улицах Автозаводского районаНовое изобретение проходит тестирование на улицах Автозаводского районаФото: скрин с видео
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Нижегородский изобретатель Игорь Минин, которого прозвали местным Кулибиным, похвастался новой моделью своего домашнего автозавода.

Нижегородский изобретатель Игорь Минин представил свое новое творение.

Презентацию в соцсетях мужчина сопроводил стихами: «Этот трактор не игрушка, и хотя в прицепе пушка, у него другой удел! Масса мирных важных дел».

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники (на ней установлены две коробки передач от ВАЗ и ГАЗ).

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники. Фото: СОЦСЕТИ

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники.Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас устанавливаю инжекторный двигатель от ВАЗ 2107, - рассказал изобретатель. - Пушка сделана в память о наших дедах, которые воевали за нас и нашу родину. Она сделана из металлической двери и трубы.

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники Фото: СОЦСЕТИ

Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техникиФото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» писала, что нижегородский изобретатель Игорь Минин собирает уникальные автомобили буквально из мусора. А на досуге житель Автозавода помогает соседям чистить снег на самодельном тракторе.

- В детстве я ходил в кружок автодела, там и увлекся техникой, - вспоминает автозаводец. - После училища начал работать на эвакуаторе. И однажды мы с друзьями решили собрать машину из старых запчастей. С этого все и началось.

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