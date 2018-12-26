«Нижегородский Кулибин» представил свое новое изобретение
Нижегородский изобретатель Игорь Минин, которого прозвали местным Кулибиным, похвастался новой моделью своего домашнего автозавода.
Нижегородский изобретатель Игорь Минин представил свое новое творение.
Презентацию в соцсетях мужчина сопроводил стихами: «Этот трактор не игрушка, и хотя в прицепе пушка, у него другой удел! Масса мирных важных дел».
Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники (на ней установлены две коробки передач от ВАЗ и ГАЗ).
Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техники.Фото: СОЦСЕТИ
- Сейчас устанавливаю инжекторный двигатель от ВАЗ 2107, - рассказал изобретатель. - Пушка сделана в память о наших дедах, которые воевали за нас и нашу родину. Она сделана из металлической двери и трубы.
Сначала нижегородец установил двигатель Лифан мощностью в 13 лошадиных сил. Но он оказался слабоват для такой техникиФото: СОЦСЕТИ
«Комсомолка» писала, что нижегородский изобретатель Игорь Минин собирает уникальные автомобили буквально из мусора. А на досуге житель Автозавода помогает соседям чистить снег на самодельном тракторе.
- В детстве я ходил в кружок автодела, там и увлекся техникой, - вспоминает автозаводец. - После училища начал работать на эвакуаторе. И однажды мы с друзьями решили собрать машину из старых запчастей. С этого все и началось.