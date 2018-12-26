Команда будущего

«Группа ГАЗ» стала победителем Всероссийского конкурса корпоративных проектов People Investor с уникальной программой развития лидеров. Эксперты оценили подходы компании в сфере создания возможностей для раскрытия потенциала сотрудников. Мы беседуем c директором по развитию персонала и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» Еленой Марштупой о том, какие кадры нужны автомобильной отрасли в ХХI веке и как на производственной площадке выращиваются будущие лидеры.

- Почему программа лидерства ГАЗа была признана образцовой на федеральном уровне? В чем ваше ноу-хау?

- Сфера деятельности компании расширяется, «Группе ГАЗ» уже тесно в России. Мы выходим на новые рынки, ведем разработку новых продуктов, автоматизируем все процессы. Для таких проектов нужны настоящие лидеры, которые встанут у руля проектов будущего, смогут решать любые сложные задачи, учитывать перспективные тенденции развития отрасли.

Таких людей нужно готовить в самой компании, вкладывать в их развитие, для этого - нужно видеть в сотрудниках потенциал и помочь ему раскрыться. Отличие нашей программы от большинства традиционных методик подготовки кадрового резерва в том, что каждый может стать ее участником, пройти несколько этапов обучения, доказать на практике свои способности и получить поддержку компании в своем карьерном росте.

Еще один важный принцип – «обучение боем». Лидеры проходят стажировки и реализуют свои проекты на специально созданных обучающих площадках - так называемых модельных заводах компании. В процесс их подготовки вовлечены руководители, специалисты по развитию производственной системы и HR-эксперты.

Выпускники программы становятся инициаторами улучшений на своих предприятиях. Они значительно расширили свой функционал, им доверили дополнительные, более сложные задачи, они растут с профессиональной точки зрения и находятся в поле зрения в случае поиска кандидатов на вакансии руководителей. На ГАЗе ежегодно открывается много новых проектов, которые становятся мощным социальным «лифтом» для молодых специалистов.

С «Робокросса» - в инженерный центр

- Лидеры должны опираться на высококвалифицированных специалистов и рабочих. А это как раз является большой проблемой для промышленного сектора из-за потери престижа технических профессий. Как ГАЗ решает эту проблему?

- Мы тесно взаимодействуем с базовыми учебными заведениями, выращивая кадры со студенческой скамьи. В каждом регионе присутствия «Группы ГАЗ» у нас есть образовательные партнеры, всего их 20. По сути, совместно с педагогами готовим ребят, заинтересованных в том, чтобы трудиться на высокотехнологичных промышленных производствах. Например, уже несколько лет студентов наших профильных учебных заведений в Нижнем Новгороде обучают по дуальной системе, когда 40% времени посвящается теории в учебном классе, а 60% - практике на производственной площадке, в том числе в корпоративном университете ГАЗа.

У нас работает программа стажировок для студентов, с возможностью последующего трудоустройства.

Несколько лет назад мы организовали кафедру «Создание продукта в автомобилестроении» и кафедру по производственной системе, студенты которых получают уникальные знания в стенах нашего инженерного центра и на производственной площадке.

Около 1500 учащихся базовых колледжей, техникумов и 700 студентов вузов ежегодно проходит практику на наших предприятиях, ежегодно молодые специалисты защищают свыше 150 дипломов на базе наших площадок.

Команды из учебных заведений участвуют в наших программах развития - конкурсе «Профессионалы «Группы ГАЗ», научно-технической конференции «Будущее создается сегодня», в ежегодном фестивале «Робофест», в соревнованиях беспилотников «Робокроссе».

Мы много работаем со школами, рассказываем о заводских профессиях. В этом году, например, провели квест по профессии «Электромонтер»: в игровой форме знакомили ребят с оборудованием, инструментами, которыми пользуются представители этой специальности. Ученики школ приняли инициативу на «ура», причем, к игре подключились как мальчики, так и девочки.

Онлайн-академия для успешной карьеры

- Насколько реально, начав путь на заводе обычным рабочим, стать в итоге руководителем?

- Абсолютно реально. Директор автозавода «ГАЗ» Андрей Софонов работает на предприятии с 2005 года. Прежде чем он стал руководителем одного из крупнейших автомобильных предприятий страны, прошел все ступени профессионального роста от слесаря механо-сборочных работ и начальника участка до главного технолога и директора по производству.

Когда у нас стартовала программа развития лидеров, заявки подали 1267 сотрудников – и рабочие, и руководители разного уровня. На днях состоялся первый выпуск программы - 167 участников дошли до финала, включая рабочих, и многие из них к концу обучения уже получили новые назначения.

В начале декабря в Татарстане прошла межотраслевая олимпиада среди мастеров промышленных предприятий. Безоговорочную победу в Набережных Челнах одержала команда «Группы ГАЗ». Из шести участников делегации трое стажировались по программе развития лидеров. Один из них - Кирилл Ляпин, в начале обучения был бригадиром, сейчас он замначальника цеха, руководит коллективом из 270 человек.

- Какие еще методы обучения, помогающие в карьерном росте, сейчас используются в компании?

- Мы довольно давно ввели E-learning – электронное обучение. Как показывает практика, такой инструмент очень полезен при передаче базовых знаний. При этом мы совмещаем теорию с реальными историями из бизнеса, которые можно разбирать, анализировать.

Всего же в арсенале «Онлайн@Академии «Группы ГАЗ» 118 дистанционных курсов, в основном разработанных нашими экспертами. Также на нашем учебном портале есть тематические форумы и профессиональные сообщества для обмена опытом. Ежегодно в «Онлайн@Академии» проходят обучение порядка 8000 сотрудников.

В последнее время активно развивается такой формат обучения, как вебинары. На них ведущий и аудитория могут общаться друг с другом, дискутировать. С помощью вебинаров мы обучаем и коллег на отдаленных площадках компании.

В базе «Онлайн@Академии» 26 вебинаров по различным направлениям. У нас существуют уникальные программы, составленные экспертами ГАЗа: ничего подобного вы не найдете на рынке.

На ГАЗе успешно действует институт внутренних тренеров: наши специалисты сформировали собственную платформу знаний и проводят занятия по менеджменту качества, производственной системе, дисциплине труда и так далее. Всего более 80 сотрудников ГАЗа являются внутренними тренерами.

Важное направление обучения связано с PPDS, системой планирования и разработки продукта, при которой каждый автомобиль проходит так называемые ворота качества, прежде чем попадает к клиенту. С инструментами PPDS мы обязательно знакомим и сотрудников, которые участвуют в ключевых проектах компании, и новичков, и студентов, заинтересованных в том, чтобы устроиться на ГАЗ.

Работа для увлеченных

- ГАЗ уже несколько лет занимается созданием транспорта будущего – электротранспорта, машин с автоматическими системами помощи водителю, беспилотников. Где вы берете специалистов, которые создают то, что до этого никогда не существовало в отрасли?

- Инженерная команда ГАЗа отлично справляется со сложными проектами. Конечно, такие уникальные проекты невозможно реализовать в одиночку. Мы взаимодействуем с крупными научными организациями в области технологий так называемого машинного зрения беспилотных транспортных средств, с ведущими отраслевыми университетами.

С 2010 года ГАЗ вместе с Фондом «Вольное Дело» проводит всероссийские полевые испытания автоматизированных систем «Робокросс» в рамках программы «Робототехника». Девятые по счету соревнования прошли этим летом и собрали 19 студенческих команд из ведущих вузов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Рязани, Владимира, Коврова, Оренбурга, Самары. А сегодня уже свыше 70 выпускников этой программы работают в наших инженерных службах.

- ГАЗ сотрудничает с иностранными производителями, выпуская технику всемирно известных марок - Mercedes, Volkswagen, Skoda. Какие требования выдвигают партнеры компании при наборе персонала?

- Запуская в свое время контрактное производство, мы брали на себя обязательство соблюдать все стандарты, действующие у иностранных партнеров. И без обучения кадров тут было не обойтись. Поэтому на базе нашего корпоративного университета открылся новый учебный центр. В нем проходят подготовку все без исключения рабочие конвейерных специальностей контрактной сборки: маляры, слесари механосборочных работ, сварщики, водители электропогрузчиков и другие. Люди получают базовые знания, выполняют операции на учебном оборудовании, аналогичном тому, которое установлено в цехах.

Отличается ли это от того, как мы обучаем сотрудников для любого другого предприятия группы? Только в части, которая касается специфики оборудования, установленного в том или ином подразделении. Но в целом подготовка ведется по единым стандартам. Достойная учебная база позволяет нам, кстати, набирать рабочих, не имеющих производственного опыта, студентов последних курсов вузов. В итоге, попадая после наших корпоративных программ обучения на производство, каждый сотрудник прекрасно понимает, что такое конвейер, как себя нужно вести на рабочем месте.

И потом, когда человек уже устраивается на завод, его никто не бросает: за ним закрепляют наставника. Старшие коллеги помогают поэтапно осваивать все более сложные операции.

- То есть система наставничества все еще актуальна?

- Конечно! Сейчас наставничество трансформируется, приобретает новые формы. Например, в числе тех, кто берет под опеку начинающих сотрудников, есть совсем молодые работники ГАЗа. Могу привести в пример участника чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Russia Hi-Tech Евгения Земцова. Он помогает новичкам, а также курирует студентов Нижегородского автомеханического техникума по направлению «Электромонтаж». И к нему прислушиваются, с ним с удовольствием общаются, просят совета.

Между прочим, когда-то ГАЗ стоял у истоков зарождения наставничества в нашей стране: в 1966 году на предприятии появилось движение «Ни одного отстающего рядом». Спустя десятки лет система профессиональной адаптации по-прежнему востребована. Молодых специалистов нашей компании опекают более 3000 наставников. Старшие коллеги учитывают в своей работе современные тенденции обучения и развития будущих профессионалов.

- В последние годы ГАЗ активно выходит на новые рынки, создаются сборочные производства за рубежом. Влияет ли это на процесс подготовки кадров?

- В связи с расширением экспорта у нас появилось отдельное подразделение – «GAZ International», которое занимается продвижением продукции за пределами России. Для сотрудников этой организации мы ввели специальную корпоративную программу обучения.

Создавая сборочное производство за рубежом, мы организуем для иностранных партнеров стажировки на нашей заводах. Так было, например, с рабочими из Турции, которые провели на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде несколько недель. В их распоряжении был пилотный участок, где коллеги оттачивали все операции по сборке техники.

- Каких специалистов ждет ГАЗ сегодня?

- Нам нужны не только представители рабочих специальностей, но и производственные руководители, инженерно-технические кадры. Мы, безусловно, рады видеть в своей команде людей неравнодушных, увлеченных, готовых участвовать в сложных проектах и приносить пользу «Группе ГАЗ», а компания поддержит таких сотрудников во всех начинаниях.