Транспортная карта - в смартфоне: Тестируем новый вид оплаты проезда в Нижнем Новгороде

Вы тоже стали реже видеть в общественном транспорте кондукторов с сумкой наперевес и горой мелочи для сдачи? Уверяем: совсем скоро они станут легендой. В наше время, чтобы оплатить проезд, достаточно иметь при себе транспортную карту или мобильный телефон.

По статистике, более 65% поездок в общественном транспорте Нижнего Новгорода оплачиваются именно так: с помощью транспортных и бесконтактных банковских карт.

Облегчить нижегородцам жизнь помог совместный проект «Мобильный билет» от МТС и оператора автоматизированной системы оплаты проезда «Ситикард».

Как это выглядит?

«Мобильный билет» - виртуальный аналог транспортной карты «Ситикард». Иными словами, транспортная карта «вшивается» в SIM-карту МТС с поддержкой системы NFC.

Как и где это работает?

Очень просто! Все, что вам необходимо сделать – это прийти в любой салон МТС, бесплатно поменять обычную SIM-карту на SIM-карту с NFC-чипом, установить приложение и пополнить через него баланс. Готово! Заходите в общественный транспорт, прикладываете смартфон к валидатору, как обычную транспортную карту, и получаете билет. Удобно, правда?

Такая система уже работает в автобусах, троллейбусах, трамваях, городских электричках и метро Нижнего Новгорода, на канатной дороге, а также на Бору и в Сарове. В ближайшее время к программе присоединятся и другие города.

Обращаем внимание: программа пока что доступна только на смартфонах Android.

Испытано на себе

Чтобы проверить, действительно ли этот чудо-билет работает, корреспонденты «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» отправились в салон МТС на улице Большая Печерская и получили новые SIM-карты. Доброжелательные сотрудники рассказали, как ими пользоваться и помогли установить приложение «Ситикард», чтобы привязать карты к смартфонам. Кстати! Выяснилось, что «Мобильный билет» еще и дает возможность бесплатной пересадки.

Чтобы проверить, действительно ли этот чудо-билет работает, корреспонденты «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» отправились в салон МТС на улице Большая Печерская и получили новые SIM-картыФото: Юлия ИСАЕВА

После этого сразу захотелось прокатиться на общественном транспорте и опробовать новую услугу. Мы зашли в автобус №40 на улице Минина, разблокировали телефон и приложили его к валидатору, наблюдая за кондуктором, которая как раз направлялась к нам. И да! Он «пикнул», а через секунду у нас в руках уже были билеты. После нас то же самое проделала молодая девушка.

- Я пользуюсь «Мобильным билетом» уже несколько дней. Наконец-то можно не переживать, что забыла транспортную карту дома или не пополнила ее. Часто приходится ездить в общественном транспорте из-за работы, поэтому бесплатная пересадка – это важно для меня, - поделилась она своими впечатлениями.

Как оказалось, кондукторы не очень-то и расстроены появлением новых технологий.

- Все знают, что на территории области у нас лучше всего ловит именно МТС. Для нас это только плюс. Знаете, как тяжело целый день считать эту мелочь? А если не так сдачу сдашь – сразу скандал, толкучка в автобусах. Другое тело - валидатор: сам все считает, сбоев нет. До чего техника дошла! – поддержала разговор кондуктор автобуса Марина.

Через пару остановок нужно было выходить. Так как автобус не ехал в сторону редакции, пришлось пересесть в другой. Бесплатно!

Итак, наш вердикт: работает! Быстро, удобно и современно.

Компетентно

Директор филиала МТС в Нижнем Новгороде Дмитрий Бобиков:

- Мы запустили «Мобильный билет» несколько недель назад и уже видим, как быстро сервис становится популярен – абоненты все чаще приходят в салоны, чтобы бесплатно поменять старую SIM-карту на новую, с NFC-чипом. Кстати, Нижний Новгород по способам и удобству бесконтактной оплаты в общественном транспорте обгоняет даже Москву! Новый сервис – лишь первая из возможностей, которые открывает интеграция NFC-чипа в SIM-карты МТС; в будущем смартфон может стать для наших абонентов единым платежным устройством, универсальным электронным ключом и даже цифровым «паспортом».