2019-01-05T13:45:32+03:00
Общество

Нижегородцы смогут пожаловаться на вывоз ТКО через портал «Наш Нижний»

Никаких серьезных проблем с новой реформой с начала года не выявлено
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаФото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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Межведомственная комиссия администрации Нижнего Новгорода проверила качество работы региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщает пресс-служба мэрии, с докладом выступил заместитель главы города Виктор Сдобняков.

Накануне представители областного министерства экологии и природных ресурсов проверили качество оказания услуг по обращению с ТКО региональными операторами.

По словам Сдобнякова, с начала года никаких серьезных проблем выявлено не было.

- За четыре дня нового года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 005 поступило всего около 10 обращений, которые оперативно отрабатывались, - пояснил он.

Кроме того, сейчас объем образующегося коммунального мусора существенно превышает норму, в связи с чем операторы задействовали более ста единиц спецтехники и 300 сотрудников.

Напомним, для оперативной связи с региональными операторами открыты «горячие телефонные линии»: ООО «НижЭкология-НН» - 265-30-00, ЗАО «Управление отходами НН» - 288-88-77.

- Для повышения контроля качества оказываемой услуги по обращению с ТКО и соблюдения графика вывоза отходов мы договорились с региональными операторами о приеме заявок граждан через портал «Наш Нижний». В стадии обсуждения сейчас находится вопрос интеграции электронных систем контроля за вывозом мусора с информационными системами администрации города, - подытожил Сдобняков.

Напомним, нижегородцы положительно оценили первые дни реформы обращения с ТКО. 4 января комиссия проинспектировала Приокский район Нижнего Новгорода и Арзамас.

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