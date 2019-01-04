В Нижегородской области продолжается проверка работы региональных операторов по работе с ТКО. Сегодня, 4 января, специальная комиссия проинспектировала Приокский район Нижнего Новгорода и Арзамас. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Качество уборки мусора сегодня проверяли руководитель государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский, заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров, а также представители региональных операторов.

Нижегородцы положительно оценили первые дни реформы обращения с ТКО. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первое, на что обратила внимание комиссия, что мусоровозы прибывали на площадки в строгом соответствии с расписанием. Да и переполненных контейнеров на своем пути проверяющие тоже не обнаружили.

- Первые дни работы региональных операторов, показали, что система работает, - сказал Игорь Себул. - Могу с удовлетворением отметить, что количество жалоб на горячей линии Госжилинспекции снижается. За вчерашний день мы приняли 25 обращений, до Нового года было 80-90 звонков в день. Изменились и сами обращения - в первые праздничные дни люди жаловались на переполненные контейнеры, на несвоевременный вывоз. Сейчас жители спрашивают, как установить дополнительные контейнеры, если их не хватает, интересуются, какие будут платежи уже по новой системе обращения с ТКО.

Похвалили новую систему вывоза мусора и жители Арзамаса.

- Каждый день приходим выбрасывать мусор, а здесь все чисто и хорошо. Убирать стали лучше! Я думаю, что это результаты реформы, - считает жительница Арзамаса Екатерина Алексеева.

Напомним, 3 января заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин проверил качество вывоза мусора в Дзержинске, Заволжье и Городце.

Проверки работы региональных операторов по работе с ТКО продолжаться. До конца новогодних каникул специальные комиссии будут смотреть на местах за мусорными контейнерами, а также опрашивать местных жителей.

Также продолжает работу горячая линия Госжилинспекции. По телефону 430-79-19 жители Нижегородской области могут сообщить о проблемах с вывозом мусора от их домов.