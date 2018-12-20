2018-12-20T18:56:20+03:00
Общество

Слепая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева взяла интервью у Владимира Путина

Президент исполнил мечту тяжелобольной девушки
Юлия ДАНЧЕНКО
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Слепая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева взяла интервью у Владимира Путина. Фото: скрин ТК "Россия24"Слепая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева взяла интервью у Владимира Путина. Фото: скрин ТК "Россия24"
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Слепая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева хочет стать журналистом и мечтала взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Под Новый год Президент решил исполнить мечту девушки и пригласил ее на личную встречу. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказала мама Регины Гульнара Парпиева.

Все вопросы для интервью Регина придумывала сама. По словам мамы, девушка сильно переживала перед встречей, но после ее окончания была очень довольна.

Попасть на интервью Регина смогла благодаря участию Президента в форуме «Мечтай со мной». Проект помогает исполнять желания тяжелобольных детей. У Регины поражен зрительный нерв. Она полностью потеряла зрение, когда ей было восемь. Однако это не мешает девушке вести активный образ жизни: она много занимается спортом, плетет удивительной красоты фигурки из бисера и даже прыгала с парашютом! А весной этого года Регина стала чемпионкой России по плаванию среди слепых и слабовидящих юниоров.

- Я восторгалась своим ребенком, - сказала после интервью мама девочки Гульнара Парпиева. - Вопросы она задавала спокойно и грамотно. Ее очень приятно было слушать, она разговаривала как настоящий профессионал.

Ранее таким же образом сбылась мечта маленькой Вероники, которая хотела посмотреть ,как снимают кино и поговорить по телефону с Президентом. Для нее была организована экскурсия на «Мосфильм» и она приняла участие в съемках «Голубого огонька». Тогда ей по телефону позвонил Президент и поздравил девочку с Новым годом.

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