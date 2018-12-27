2018-12-27T15:01:06+03:00
Происшествия

Появились подробности жуткого ДТП, в котором пострадала нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина

Сейчас уполномоченный по правам человека находится в больнице
Юлия ИСАЕВА
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Сейчас уполномоченный по правам человека находится в больницеСейчас уполномоченный по правам человека находится в больницеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Утром 26 декабря 2018 года уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина попала в жуткое ДТП. Она направлялась на выездной прием в Ветлугу.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась около девяти часов утра на 176 километре автодороги Нижний НовгородКиров. Водитель автомобиля марки «Киа», в котором как раз и ехала Надежда Отделкина, не справился с управлением, вылетел на встречку и протаранил «Мерседес».

В результате пострадали оба водителя и двое пассажиров «Киа». Нижегородский омбудсмен получила черепно-мозговую травму и переломы. Как сообщили «Комсомолке» в ее аппарате, Отделкину прооперировали.

Остальные пострадавшие тоже в больнице с переломами и ушибами. По факту автомобильной аварии проводится проверка.

СПРАВКА

Надежда Тимофеевна родилась 2 мая 1958 года в поселке Старобочаты Кемеровской области.

Окончила Новосибирский институт инженеров водного транспорта и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского (факультет юриспруденции).

С 1992 года работала в департаменте образования и науки, министерстве образования Нижегородской области.

В 2002 году перешла работать в систему социальной защиты начальником управления семейной политики министерства труда и соцзащиты Нижегородской области.

С 2009 по 2013 годы - замминистра соцполитики Нижегородской области.

28 марта 2013 года приняла присягу и вступила в должность Уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области, а с сентября 2015 года стала Уполномоченным по правам человека.

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