29 миллиардов из федеральной казны: В Нижегородской области приняли бюджет на 2019 год

Сегодня в региональном парламенте во втором чтении принят бюджет Нижегородской области на 2019 год. Эксперты уже назвали его уникальным – и о структуре, и по объему выделенных средств.

- Этот бюджет можно назвать качественно новым хотя бы потому, что в нем содержится 12 национальных проектов, - считает министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. - Такое беспрецедентное количество денег от федерации мы получаем впервые – 29 миллиардов рублей изначально уже распределено. Это огромные деньги, которые пойдут в социальную сферу региона. В настоящее время Нижегородская область занимает третье место в стране по объему средств, привлеченных из федерального бюджета.

Более того, впервые за последние годы бюджет будет бездефицитным. А в планах до 2021 года - и вовсе «уйти в плюс».

- Сейчас мы приняли трехлетний бюджет. На протяжении двух лет он будет бездефицитным: 165 миллиардов рублей – в 2019 году и 168 миллиардов рублей – в 2020 году, - сообщила Ольга Сулима. – А в 2021 году доходы на 1,5 миллиарда должны превысить расходы. Надеюсь, что нам удастся это реализовать. Наметились изменения и в ситуации с государственным долгом. По соглашению с министерством финансов России, региональный госдолг к концу этого года должен составить примерно 60%, а он уже сейчас – на отметке 57%. Так что мы идем опережающими темпами.

Серьезные изменения произошли и в плане финансирования деятельности муниципалитетов. Можно сказать, что оно перешло на качественно новый уровень.

- У нас принят переход на новую модель формирования бюджета – модельный бюджет для расчета потребностей муниципальных образований. – сообщил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов. - Это существенное изменение, потому что оно оценивает фактические потребности, которые сложились на сегодня в каждом муниципалитете. Это не означает, что мы уже сегодня полностью обеспечили их деньгами, но мы оценили размер недостающих средств. Это позволит в среднесрочной перспективе – 3-5 лет – выйти на полноценное обеспечение муниципалитетов денежными ресурсами для исполнения их полномочий.

А вот что осталось в нынешнем бюджете неизменным, так это его социальная направленность. Примерно 70% всех средств пойдет на социальную сферу.

- Мы сохранили социальную направленность бюджета, при этом отразили в нем все необходимые обязательства, связанные с переходом на новую схему обращения с отходами, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Все необходимые решения мы приняли совместно: были учтены предложения комитетов Заксобрания, инициативы конкретных депутатов. Нижегородская область спокойно включилась в реализацию национальных проектов, и мы уже оказались среди регионов-лидеров. Это результат нашей слаженной командной работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объем бюджета на ближайшие три года

В 2019 году:

доходы – 165,6 млрд. рублей (увеличиваются на 11,8 млрд. рублей);

расходы – 165,6 млрд. рублей (увеличиваются на 11,8 млрд. рублей);

дефицит/профицит – 0 рублей.

В 2020 году:

доходы – 168 млрд. рублей (увеличиваются на 11,7 млрд. рублей);

расходы – 168 млрд. рублей (увеличиваются на 11,7 млрд. рублей);

дефицит/профицит – 0 рублей.

В 2021 году:

доходы – 173,4 млрд. рублей (увеличиваются на 12 млрд. рублей);

расходы – 171,9 млрд. рублей (увеличиваются на 12 млрд. рублей);

профицит – 1,5 млрд. рублей.