2018-12-20T00:36:07+03:00
Спорт

Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов мира

Таковы данные рейтинга, составленного британской газетой The Guardian
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов мира.Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов мира.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полузащитник сборной России, уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии британской газеты The Guardian. Согласно опубликованным данным, игрок «Валенсии» занял в этом рейтинге 87 строчку. К слову, больше никто из россиян в этот список не попал.

- При составлении рейтинга учитывались мнения 225 экспертов из 69 стран мира, - объясняют составители рейтинга. – На данный момент опубликована первая часть рейтинга – с 71 по 100 место.

Напомним, на прошедшем этим летом чемпионате мира по футболу Денис Черышев провел пять матчей и забил четыре мяча. По итогам мундиаля он вошел в сборную лучших игроков чемпионата мира, а также стал лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

Более того, на официальном сайте FIFA проводилось голосование за звание лучшего гола чемпионата мира по футболу. В него вошли сразу два невероятных мяча, забитых Денисом Черышевым: в матче Россия – Саудовская Аравия и в матче Россия - Хорватия.

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