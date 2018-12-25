17-летний нижегородец - единственный в России, кто говорит на языке гренландских эскимосов

- Икооримик ацэкарпунга. Илисарисимакатигиилерта. Калааллисут окалуттарпунга, - сказал, широко улыбаясь, высокий брюнет. – Это по-гренландски: «Меня зовут Егор. Давайте познакомимся. Я говорю на гренландском».

Этот завораживающий язык казался ненастоящим, он больше похож на придуманный сказочный язык эльфов, чем на настоящий человеческий. Тем не менее, это язык коренных народов Гренландии, на котором они разговаривают до сих пор и который не могут выучить иностранцы.

Однако нижегородскому подростку Егору Антонову удалось это сделать. И сегодня он единственный живущий в России человек, который выучил все гренландские языки, в том числе и северный диалект, который не имеет письменности. Этот факт удивил не только простых обывателей, но и самих эскимосов. А потрясенная путешественница и режиссер Галя Морелл целых пять лет снимала фильм об уникальном таланте Егора.

Завораживающая пустыня

Гренландия покорила Егора, когда ему было всего десять лет.

- Увидел передачу про Гренландию, - рассказал Егор. - Белоснежная пустыня, загадочные красные закаты, удивительные снежные горы. Мне очень понравилась природа и культура Гренландии, и я решил выучить гренландский язык.

Но оказалось, что нет ни учебников, ни пособий, ни лекций – ничего для того, чтобы хоть как-то начать учить язык. Единственное, что удалось Егору найти в интернете – это англоязычные источники.

- Я ненавидел английский. Моя первая двойка в школе была именно по английскому, - с улыбкой вспоминает Егор. – Я занимался с репетитором, подтянул, конечно, но все равно не любил его.

Однако ради своей мечты Егор был готов на все. И он самостоятельно принялся изучать английский. Через год Егор не только хорошо разговаривал и писал, но мог читать специализированную литературу. Это стало первой ступенькой к его мечте.

Позже выяснилось, что знания английского языка недостаточно. Нужен еще и датский. Не самый простой язык в изучении. Но и он быстро покорился Егору.

Сложнее всего было с произношением - учебников с транскрипциями не было, носителей языка тоже поблизости нет. Казалось, это тупик. Можно было все бросить. Но Егор не бросил, а лишь усерднее принялся искать. Долгое время ничего найти не удавалось.

- Понадобилась смекалка, - смеется Егор.

В интернете он наткнулся на интернет-трансляцию гренландского телевидения, где иногда показывали фильмы на гренландском и велись прямые трансляции. Несмотря на сложность языка, целеустремленный подросток быстро разобрался в произношении многих слов. И в 13 лет Егор уже хорошо говорил на гренландском. Но хотелось большего.

- Для того чтобы уровень языка развивался, нужно обязательно практиковаться, - уверен Егор.

А развивать свои навыки ему очень хотелось. Язык продолжал его пленить, а потому Егор стал активно искать друзей в социальных сетях, с которыми можно было разговаривать, узнавать новые слова. Ушло не меньше полугода постоянных поисков прежде, чем на его призыв ответили. Это была девушка из северной Гренландии Ая Ошима японского происхождения.

- Мы очень много общались с ней по скайпу и в Facebook, - рассказал Егор. – Если у меня был вопрос, я не знал, как произносится то или иное слово, как оно пишется, я спрашивал у нее. И она всегда мне отвечала: иногда писала, иногда оставляла голосовые сообщения. Она очень мне помогает.

Сложность была еще и в том, что западный и северный диалекты гренландского языка очень сильно отличаются: разные звуки, произношение. А в северном диалекте вообще и письменности-то нет. Здесь, по словам Егора, все пишут, как хотят, и оттого учить его намного сложнее.

Приветствие на гренландском языке: "Привет всем читателям "Комсомольской правды"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Северный мне нравится больше, чем западный, - признался Егор. – Но когда я начал его изучать, столкнулся с тем, что в интернете есть только одна книга об этом языке. Ученый из Америки в 1980-е годы ездил в экспедицию в Гренландию, изучал язык, народ, после чего создал краткое лингвистическое описание языка. Других материалов я не нашел.

И тут, конечно, помощь Аи Шимы очень помогла.

Все ради победы

К увеличению Егора эскимосскими языками родственники относились весьма скептически.

- Мне говорили: «Учи английский, японский – учи востребованные языки», - говорит Егор.

Но для Егора все остальные языки могли быть лишь подспорьем для изучения гренландского. Интересовался подросток и эскимосскими языками русского Севера. Так, он самостоятельно выучил мертвый язык эскимосов, которые жили в селе Сиреники на Чукотке. Благо, русскоязычных источников здесь было предостаточно - советские ученые тщательно изучали его в свое время. Однако и этот язык Егор выучил не просто так.

- Он выглядит как один из самых древних из эскимосских языков, - рассказал Егор. – Существует теория, что раньше не существовало Берингова пролива, а Чукотка и Аляска были соединены. Возможно, народы мигрировали из Азии на Север: через Чукотку попали на Аляску, а потом в Гренландию. Мне хотелось найти подтверждение или опровергнуть эту теорию с помощью языка.

Увлеченность Егора Антонова эскимосскими языками поразила даже жителей Чукотки. В 2015 году не было ни одного желающего поступить в местный университет родных языков. Вуз был на грани закрытия. Но после того, как по радио рассказали о Егоре, в университет потянулись абитуриенты, и вуз удалось спасти.

Погрузившись в изучение эскимосских языков, теориями происхождения этих языков и народов Севера, Егор забывал обо всем. Все свободное время он проводил за их изучением. В это время и оценки в школе стали немного хуже. И у круглого отличника стали появляться четверки.

Родителей, конечно, это не радовало. Однако они всегда поддерживали его увлечение, хотя никто из семьи Егора не имеет отношения к лингвистике: мама-бухгалтер, папа занимается сантехникой. Однако дома всегда царит творческая атмосфера.

– Мама с папой очень любят петь. Дома они очень часто поют, когда что-то делают, - рассказал Егор. - Сестра Саша – гениальная художница, и папа хорошо рисует, а у старшей сестры Ани два красных диплома. Обе сестры хорошо играют на фортепиано, играет и мама, и я тоже.

Егор самый младший в семье, и старшие сестры всегда ему во всем помогали.

- Аня (разница в возрасте с Егором у нее 14 лет – ред.) со мной занималась еще до школы, поэтому я в три года начал читать, рано научился считать, - вспоминает Егор.

Но Егора интересовала не только учеба.

Медали, завоеванные Егором на различных чемпионатах по армрестлингуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первый во всем

В 13 лет, когда основные трудности в изучении гренландского языка были пройдены, и он уже мог разговариваться на полюбившемся гренландском языке, Егор решил заняться своим внешним видом.

- Я был выше всех в классе, но очень худой, захотелось привести себя в порядок, - признался Егор.- А еще хотелось понравиться девушке.

Егор начал ходить в тренажерный зал со своими одноклассниками. Группа была большой, и у тренера не хватало времени, чтобы заниматься лично с каждым подростком. Он раздавал задания, объяснял, как их нужно выполнять и потом лишь изредка подходил проверить.

- Сил у меня совсем не было, не мог даже пустой гриф отжать, - вспоминает Егор. – Я начал заниматься самостоятельно. И через месяц я уже перешел во взрослую группу, хотя все мои одноклассники, с которыми я начал ходить, так и остались в детской группе.

Целеустремленность и нацеленность на результат Егора проявилась и в занятиях спортом. Набравшись сил и массы, Егор занялся боксом. Но из-за травмы спины этот вид спорта пришлось оставить. И в 14 лет он занялся армрестлингом.

- Я всегда занимался без тренера. Я много читаю специализированной литературы, в том числе и по спортивной медицине. Я знаю все свои плюсы и минусы, и подбираю все тренировки индивидуально для себя, – объяснил свою позицию Егор.

Уже через год он принял участие в первых соревнованиях по армрестлингу на чемпионате Нижегородской области. И сразу же показал превосходный результат.

- На всех городских и областных чемпионатах я почти всегда занимал первые места, - добавил Егор. – Иногда бывали вторые и даже третьи. Но ниже опускался.

При этом Егор не оставляет медали, которые были получены за второе и третье место. Он их выкидывает, считая, что победитель может быть только один.

В этом году Егор впервые поехал на чемпионат ПФО по армрестлингу и занял пятое место. Для первого раза это очень хороший результат. Но перфекционист Егор весьма холодно вспоминает свое выступление.

- Можно было и лучше, - уверен он. – Но я знаю, почему занял пятое место, понимаю, над чем мне нужно работать. И буду исправлять ошибки.

Тем не менее, на сегодняшний день Егор Антонов в тройке лучших армрестлеров Нижегородской области среди юниоров.

И пустыня станет раем…

Однако главная задача для Егора сегодня – это закончить школу, сдать все ЕГЭ и найти вуз, в котором бы он хотел учиться. Но проблема в том, что в России нет ни одного университета, где можно было бы продолжить изучать гренландский язык.

- Было бы здорово поступить в университет Гренландии в городе Нуук, - мечтает Егор.

Поехать в северную страну он мечтает не только из-за возможности развивать свои навыки в гренландском языке. Егор хочет вести активную научную работу и с помощью языков понять, как мигрировали народы, откуда появились эскимосские языки. Также Егор мечтает создать официальную письменность для северного диалекта гренландского языка, которая бы передавала особенность произношения, их мифы, легенды и сказки. Кроме того, Егору хочется помочь местной молодежи.

- В Гренландии большой процент суицидов среди подростков, и мне хочется привести в Гренландию то, чего у них нет: открыть молодежные центры, привлекать их к занятиям спортом, - поделился планами Егор. - Я тоже из северной страны, отчасти я понимаю их, к тому же я тоже сталкивался с проблемой суицида.

Автограф испанского профессора на книге, которую Егор помогал писатьФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Егор пробовал обучать и других гренландскому языку. Но столкнувшись с проблемами, все очень быстро сдавались. И от того знания Егора становятся еще более ценными. Их уже оценили некоторые западные ученые. Так, Егор помогал испанскому антропологу Франсесу Байлон Буеба в написании книги о северных народах. А вот в России его знания и умения оказались не нужными. Им восхищаются, жмут руку. И на этом все. Хочется верить, что ситуация изменится, и Егор сможет построить карьеру у себя на родине, прославив ее своими достижениями.