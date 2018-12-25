НОООВ «Нижегородский пограничник» в авангарде ветеранского движения

В преддверии Нового года «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» подводит итоги своей многогранной деятельности, являясь поистине главной консолидирующей силой объединения пограничников всех поколений, одной из самых массовых и авторитетных ветеранских организаций в городе и области.

Общая численность организации более 14 000 человек, из них 5 ветеранов ВОВ (!), 44 вдовы, 412 ветеранов (офицеров), 67 прапорщиков, все остальные - старшины, сержанты, срочники.

За прошедший год число отделений выросло с 17 до 34. Особое место занимают отделения, носящие имена пограничников Героев Советского Союза, - К. И. Ракутина, Н. В. Старшинова, Г. И. Вахолкова и героев-пограничников - М. Т. Шмагрина, А. П. Корякова, А. Н. Смолина.

Благодаря участию и заботе членов организации и ее отделений созданы памятники пограничникам в районах, созданные ранее поддерживаются в достойном состоянии. У этих памятников под руководством ветеранов отделений среди общественности и молодежи районов проводятся патриотические акции.

Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

Образование и вхождение новых отделений происходило при полной поддержке и участии администрации городских округов и муниципальных районов. Всем отделениям в торжественной обстановке были вручены флаги, свидетельства и благодарности.

Значительное внимание совета организации и ее почетного председателя, фронтовика ВОВ В. В. Баландина и председателя А. В. Петрова уделялось дальнейшему совершенствованию аллеи Пограничной славы. Накануне 100-летия Пограничной службы в парке Победы оформлена комплексная экспозиция стационарного стенда, на которой отражены вехи пограничной истории и деятельность организации, в марте установлен легендарный ГАЗ-66, планируется установка УАЗ-469.

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» принял участие в шествии «Бессмертный полк», сформировав колону пограничников.

Празднование 100-летия Пограничной службы, организованное НОООВ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК», явилось поистине масштабным и значимым областным мероприятием. Мероприятия проходили несколько дней и начались с участия в пограничной эстафете «От Ямала до Москвы», встречи флага в парке Победы на аллее Пограничной славы, на следующий день продолжились закладкой капсул Памяти на месте строящейся стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…», после чего более 1000 пограничников и членов их семей проследовали в ТЮЗ для участия в торжественном собрании и праздничном концерте, который был проведен с участием детских клубов пограничной направленности: ВПГ «РУСИЧ», ВПК «БАРС», ВПК «Защитник», ВПК «Наш ТехБАТ», поискового отряда «Балахнинский уездъ» и др. 27 мая был проведен боевой расчет под руководством Героя России Руслана Владимировича Кокшина, 28 мая в парке Победы коллективом пограничников более 4000 человек был проведен митинг и празднование 100-летия образования пограничной службы. Во всех мероприятиях приняли участие представители полпреда ПФО, областного правительства, представители силовых ведомств, администрации города, представители всех ветеранских организаций области, более 15 отделений «НИЖЕГОРОДСКОГО ПОГРАНИЧНИКА». 28 мая все районные отделения провели праздничные мероприятия во время празднования 100-летия образования Пограничной службы, во всех мероприятиях приняли участие более 25 000 пограничников.

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» организовал для кадетов и членов организации поездку в Брест на 21-22 июня для участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

28 мая 2018 гда. Фото предоставлено Нижегородской областной общественной организацией «Нижегородский пограничник».

По инициативе почетного председателя, фронтовика В. В. Баландина и председателя А. В. Петрова на Совете НП 28 мая 2017 года было единогласно принято решение построить памятник в Нижнем Новгороде. В июне 2017 года начались проектные работы, и в августе 2017 года был утвержден проект памятника. Начался сбор средств на строительство памятника.

Работы по строительству памятника начались с момента получения разрешения на строительство 9 июня 2018 года на месте закладки капсул ПАМЯТИ на площади Сенной.

Ежемесячно со стороны членов президиума Совета, а также членов организации «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» проводились выездные проверки работ на месте строительства стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…».

В преддверии 100-летия ВКР ФСБ РФ В. В. Баландин совершил внеплановый выезд и осмотр проводимых работ. Архитектор проекта ежедневно при участии членов «НИЖЕГОРОДСКОГО ПОГРАНИЧНИКА» совершает контроль за проведением работ на строительстве.

В декабре 2018 года заканчивается первый этап работ по облицовке гранитом.

В связи с тем, что со стороны отдельных лиц, не входящих в «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК», а также не сделавших взносы на памятник, не имеющих никакого отношение к строительству стелы, громко и на многих уровнях заявляется, что именно они строят памятник и участвуют в организации работ, президиум Совета «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» заявляет: памятник строит «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК». Список лиц и организаций, которые перечислили средства и приняли участие в строительстве стелы, будет опубликован на официальном сайте «НИЖЕГОРОДСКОГО ПОГРАНИЧНИКА» после официального открытия стелы. Часть поступивших средств по решению президиума Совета были возвращены отправителям, так как Совет посчитал их участие в строительстве стелы неприемлемым по существенным причинам.

О дате и времени открытия стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…» президиумом Совета «НИЖЕГОРОДСКОГО ПОГРАНИЧНИКА» будет объявлено заблаговременно.

Во взаимодействии с ветеранскими организациями был выпущен первый номер газеты «Нижегородский чекист», на страницах которой представлена работа НОООВ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОГРАНИЧНИК» за 2014 - 2018 гг.

За 2018 год было проведено более 200 мероприятий различной направленности в работе с ветеранами ВОВ, с ветеранами организации, проведены многочисленные экскурсии как по городу, так и в области. Одним из важных направлений работы организации было медицинское, юридическое, социальное, правовое сопровождение ветеранов пограничной службы и вдов.

Больше внимание оказывается военно-патриотическому воспитанию молодежи. Более 50 ветеранов проводят работу с молодежью, создано более 16 детских военно-патриотических клубов.

За прошедший год установлено шесть памятных пограничных знаков, четыре мемориала. Проведена большая работа по объединению пограничников, вовлечению ветеранов в работу организации.

Работа организации в течение всего года неоднократно освещалась как на телевидении и радио, так и в газетах. Члены организации приняли участие в многочисленных «круглых столах» на радио и телевидении.

Еженедельно проводится президиум, на котором решаются вопросы работы организации.

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