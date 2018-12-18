«Мисс Нижний Новгород» вышла замуж за воспитанника московского «Спартака»

Одна из самых ярких победительниц конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» 23-летняя Дарья Жебрякова вышла замуж! На своей странице в Facebook 12 декабря девушка написала: «Идиллия - одна любовь на двоих, одна фамилия» и прикрепила фотографии, на которых она, облаченная в белоснежное платье с открытыми плечами, вместе со своим возлюбленным - 24-летним защитником череповецкой «Северстали» Валерием Васильевым, на котором такого же цвета рубашка и темные джинсы. Подписчики сразу смекнули, в чем дело, и принялись поздравлять молодоженов.

Предложения руки и сердца в классическом понимании не было.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В интервью «Комсомольской правде» Дарья рассказала, что познакомилась с будущим мужем в родном Нижнем Новгороде, когда тот защищал цвета местного хоккейного клуба «Торпедо». А через месяц будет ровно четыре года, как они вместе.

- Валерий, как умный мужчина, не стал задавать вопросов, ответы на которые он и так знает. Поэтому предложения руки и сердца в классическом понимании не было. Он просто пришел домой и сказал: «Так, мы все еще не женаты, пора это исправить. Я тебя люблю. Побежали жениться». Я, конечно, утрирую, но все почти так и было! - поделилась модель.

Торжество прошло в узком семейном кругу в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге выбрали удобную дату и расписались. Торжество прошло в узком семейном кругу в Москве, с мамами и бабушками.

- Весной обязательно сделаем праздник и отметим это событие с нашими друзьями. Скорее всего, торжество пройдет в Нижнем Новгороде - у нас очень красивая природа, - добавила Дарья.

Напомним, что Дарья Жебрякова удостоилась титула самой красивой нижегородки в 2013 году, когда ей было всего 18 лет. Услышав свое имя из уст Екатерины Чудаковой и ощутив на голове тяжесть драгоценной короны, девушка не смогла сдержать слез. Она буквально разрыдалась от счастья.

- Свою победу я посвящаю маме, - сказала «Мисс Нижний Новгород» и продолжила плакать.