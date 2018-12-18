2018-12-18T15:04:20+03:00
Общество

«Мисс Нижний Новгород» вышла замуж за воспитанника московского «Спартака»

Дарья Жебрякова и Валерий Васильев расписались в московском ЗАГСе [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дарья и Валерий познакомились четыре года назад в Нижнем Новгороде.Дарья и Валерий познакомились четыре года назад в Нижнем Новгороде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Одна из самых ярких победительниц конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» 23-летняя Дарья Жебрякова вышла замуж! На своей странице в Facebook 12 декабря девушка написала: «Идиллия - одна любовь на двоих, одна фамилия» и прикрепила фотографии, на которых она, облаченная в белоснежное платье с открытыми плечами, вместе со своим возлюбленным - 24-летним защитником череповецкой «Северстали» Валерием Васильевым, на котором такого же цвета рубашка и темные джинсы. Подписчики сразу смекнули, в чем дело, и принялись поздравлять молодоженов.

Предложения руки и сердца в классическом понимании не было. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Предложения руки и сердца в классическом понимании не было.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В интервью «Комсомольской правде» Дарья рассказала, что познакомилась с будущим мужем в родном Нижнем Новгороде, когда тот защищал цвета местного хоккейного клуба «Торпедо». А через месяц будет ровно четыре года, как они вместе.

- Валерий, как умный мужчина, не стал задавать вопросов, ответы на которые он и так знает. Поэтому предложения руки и сердца в классическом понимании не было. Он просто пришел домой и сказал: «Так, мы все еще не женаты, пора это исправить. Я тебя люблю. Побежали жениться». Я, конечно, утрирую, но все почти так и было! - поделилась модель.

Торжество прошло в узком семейном кругу в Москве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Торжество прошло в узком семейном кругу в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В итоге выбрали удобную дату и расписались. Торжество прошло в узком семейном кругу в Москве, с мамами и бабушками.

- Весной обязательно сделаем праздник и отметим это событие с нашими друзьями. Скорее всего, торжество пройдет в Нижнем Новгороде - у нас очень красивая природа, - добавила Дарья.

Напомним, что Дарья Жебрякова удостоилась титула самой красивой нижегородки в 2013 году, когда ей было всего 18 лет. Услышав свое имя из уст Екатерины Чудаковой и ощутив на голове тяжесть драгоценной короны, девушка не смогла сдержать слез. Она буквально разрыдалась от счастья.

- Свою победу я посвящаю маме, - сказала «Мисс Нижний Новгород» и продолжила плакать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дивеевском районе
Житель Балахны отправится в тюрьму на два года за избиение полицейского
Две девочки пострадали в ДТП под Кулебаками 17 декабря
Бывшего инспектора ДПС осудили за избиение любовника своей жены
Нижний Новгород попал в топ-5 городов России для отдыха в новогодние каникулы
Глеб Никитин: «Бизнес, промышленность и предпринимательство - это основа для развития региона»
Балахнинский бумкомбинат получит почти 400 миллионов рублей из Фонда развития промышленности
19-летний житель Дзержинска организовал в съемной квартире нарколабораторию
БК «НН» сыграет с польским «Анвилом» 18 декабря
Трое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области 17 декабря
Андрей Бетин и Дмитрий Краснов назначены и.о. заместителей губернатора Нижегородской области
ХК «Торпедо» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:3
Господдержка промышленных инвестпроектов увеличится на 27% в 2019 году
Институт инвестиционных уполномоченных создадут при правительстве Нижегородской области
Глеб Никитин: «Мы предлагаем предпринимателям задуматься о размещении производств в нижегородских ОЭЗ и ТОСЭР»
В Нижегородской области создадут единый центр поддержки предпринимателей
Глеб Никитин: «Инвестиционная активность в Нижегородской области продолжает расти»
Нижегородские предприятия смогут получить субсидии на реализацию корпоративных программ
Четыре человека предстали перед судом за похищение 29-летнего нижегородца
Дороги Приокского района обработали 32 тоннами жидкого реагента