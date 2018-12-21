2018-12-21T10:27:46+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде скончался легендарный бариста Слава Гусар

Он работал в арт-кафе «Буфет» на Ошарской
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородцы приходили к нему за разговорами, советами и, конечно же, вкусным кофеНижегородцы приходили к нему за разговорами, советами и, конечно же, вкусным кофеФото: СОЦСЕТИ
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Легендарный бариста Слава Гусар был настоящим внутренним духом арт-кафе «Буфет» на Ошарской улице. Нижегородцы приходили к нему за разговорами, советами и, конечно же, вкусным кофе, который он делал отменно с самого открытия заведения - с 2002 года.

Вечером 20 декабря 2018 года по соцсетям разлетелась ужасная новость: Слава Гусар скончался. Об этом на своей странице написал Михаил Рубинштейн. Жители города были ошарашены.

- Вот это да! Я думала, что Слава будет вечно, - прокомментировала Наталия Бочарова.

- Слава Гусар, человек эпоха ... Светлая память, - принес свои соболезнования Антон Зубатов.

- Наверное, нет в нашем городе человека, которого бы Слава не поил кофе. Всегда истории, всегда эта улыбка, всегда для каждого какое-то нужное слово. Светлая память. Его будет не хватать, - добавила Татьяна Неровня.

Кремация состоится в субботу, 22 декабря, в12.00 по адресу: улица Зайцева, 27, траурный зал.

«Комсомольская правда» выражает свои соболезнования родным и близким Славы.

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