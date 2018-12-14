Даниил Вахрушев рассказал о работе с Тимуром Бекмамбетовым на съемках фильма «Ёлки последние»

Знаменитый усач из сериала «Физрук» Даниил Вахрушев презентовал в Нижнем Новгороде фильм «Ёлки последние» (6+), который выйдет в широкий прокат 27 декабря. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с артистом и узнала, как ему работалось вместе с Тимуром Бекмамбетовым, почему считает своего героя странным и какова была его первая реакция, когда узнал, что сниматься в «Ёлках» будет с Дмитрием Нагиевым.

Компанию 26-летнему Даниилу Вахрушеву в "Ёлках последних" составил Дмитрий Нагиев.

«Без кастинга на “Аватар” не утверждают»

- Даниил, первым полнометражным фильмом, в котором вы снялись, стал «Выпускной». Съемки проходили в Нижнем Новгороде в 2014 году. И вот вы снова здесь. Узнали город?

- Если честно, нет, потому что мы всегда работали здесь летом, в том числе на фильме «Выпускной». Только по памятнику Ленина, который я увидел сегодня из окна гостиницы, понял, что я снова здесь, в Нижнем. Ностальгирующие чувства, конечно. Помню местную шаурму, которая действительно самая лучшая в России.

- Ее до сих пор продают! Но вернемся к кинематографу. Первые «Ёлки» вышли в 2010 года. Вам тогда было 18. Задавались вопросом, почему вы там не снялись?

- Точно 18? Ничего себе. Нет, я тогда вообще не думал о том, чтобы попасть в большое коммерческое кино. Когда ты поступаешь в университет, в тебе играет нигилизм, и коммерческое кино - какое-то табу.

- Какие впечатления оставил первый фильм?

- Классное новогоднее кино, которое дарит точно такие же ощущения, как «Один дома» или «Гринч - похититель Рождества». Смотреть «Ёлки» накануне Нового года для меня стало традицией.

Артисты рассмеялись, когда узнали, что снова будут сниматься вместе.

- Впервые вы появились в этом киноальманахе в 2017 году. Как попали в проект?

- Мне позвонил агент и сказал: «У тебя три смены в «Ёлках». Честно говоря, думал, что это какая-то второплановая роль, не особо важная. Потому что обычно без кастинга на «Аватар» не утверждают. Я приехал на смену и узнал, что мой партнер - Нагиев. А потом мимо прошел Андрей Першин (Жора Крыжовников) и сообщил, что он будет снимать нашу историю. Я тогда подумал: «Ничего себе, круто!»

- Что подумали, когда узнали, что вам снова придется работать с Дмитрием Нагиевым? Обрадовались или напряглись?

- Да нет, мы в очередной раз посмеялись, потому что это наш восемьдесят восьмой проект с Нагиевым. Он сказал, что я его достал. Но Дмитрий так на каждом проекте говорит. Мы сейчас закончили еще один совместный проект. Какое-то проклятье (смеется).

Постоянные съемки с Нагиевым молодой артист в шутку называет "проклятьем".

- Ваш герой в «Ёлках» повзрослел за год, изменился? Кстати, ему сколько лет?

- Он студент, значит, ему где-то 19-20 лет. Не могу сказать, что у него произошли какие-то перемены. Помню, что я изменился после университета, а во время учебы все прошло на одной волне.

- Сопоставляете себя со своим героем?

- Да не то что бы. Все-таки он вещами странными занимается. Пытается свести маму с каким-то мужиком…

- То есть если бы вы попали в аналогичную ситуацию, то не стали искать маме пару?

- Я в такой ситуации всю жизнь живу. И нет, никогда не пытался это делать. Это странно.

- Почему же?

- Считаю, что это не мое дело.

Новеллу "Сосны" с участием Вахрушева снял режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Бекмамбетов правильно себя поставил»

- В последних «Ёлках» вашу историю снимал сам Тимур Бекмамбетов! Вам впервые посчастливилось с ним работать?

- Да! Тимур оказался таким творческим человеком. Он постоянно в поиске. Дело в том, что за некоторое время кинопроизводства отвыкаешь от этого. Все-таки это больше студенческий стиль. И я был приятно удивлен, когда Тимур подходил ко мне, что-нибудь предлагал, просил помочь при монтаже, например. Знаете, я работал с разными режиссерами, и были такие, которые с порога говорили: «Не люблю тебя и вообще артистов». В этом плане Бекмамбетов правильно себя поставил.

- Может, и в какой-то новый проект уже пригласил?

- Нет, конечно же. Людям, которые работают на таком уровне и с такой же скоростью, не до сердобольностей. Ты работаешь на задачу. Наверное, еще не пришло время.

- Только вы пришли в «Ёлки», как они закрываются. Не обидно?

- Ни сколько. Я тут подумал и пришел к выводу, что не многим артистам удавалось сняться в «Ёлках» два раза подряд и так акцентировано. Не знаю, мне кажется, это наоборот круто! Причем я считаю, что две последние части одни из самых выигрышных - там удачно подобранные новеллы.

Даниил Вахрушев: "Я был приятно удивлен, когда Тимур просил помочь при монтаже, например".

- До Нового года осталось две недели. Уже купили елку? Вообще как относитесь к этому празднику?

- После того, как я перестал верить в Деда Мороза, для меня Новый год - обычный день. А вся эта атмосфера, новогодняя атрибутика заряжает на позитивное настроение и только. В принципе никакого волшебства не происходит. Так что уже третий год празднуем втроем-вчетвером в нашей музыкальной студии (Даниил ко всему прочему еще и музыкант. - Прим. ред.). Елку, конечно, наряжаем. Причем скандалим дома, потому что я всегда хочу живую. В прошлом году поставил, потом долго мучился с ней (смеется). В этом году тоже буду ставить живую.

- А какого новогоднего персонажа хотели бы сыграть в кино?

- Не знаю, не думал об этом. Может, эльфа или гнома. Снегурочку можно (смеется). Но точно не Деда Мороза. Дед Мороз - это не мое!