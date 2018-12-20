Место выбрано: ледовый дворец построят на Стрелке в Нижнем Новгороде

О появлении нового ледового дворца всерьез заговорили летом этого года. Однако долгое время было непонятно, где именно построят новую хоккейную Мекку. И вот наконец стало известно точное место расположения – это будет Стрелка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

19 декабря в Доме архитектора состоялось заседание архитектурного совета Нижегородской области, в котором приняли участие архитекторы, представители науки и общественности.

- Архитектурный совет Нижегородской области признал оптимальным размещение ледового дворца на Стрелке, - заявил и.о. вице-губернатора Сергей Морозов. - На заседании обсудили три варианта размещения ледовой арены на этой территории, и рассмотрение различных предложений будет продолжено. Важно учесть все экспертные мнения.

По словам главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова, в скором времени Стрелка превратится в культурно-спортивный центр Нижнего Новгорода. Помимо стадиона и ледового дворца, там появятся музеи и театры, образовательные студии.

Новое здание ледового дворца создаст плавный переход от стадиона «Нижний Новгород» к собору Александра Невского. При этом архитектурной доминантой территории, по словам Сергея Попова, останется именно храм.

- Нам необходимо создать очень грамотный буфер между стадионом и собором, - считает заведующий кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, главный архитектор НПП «Архитектоника» и член правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России Александр Худин.

И.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров заверил, что любое негативное воздействие при строительстве ледового дворца на храм Александра Невского будет изучено.

- Вместе со специалистами-реставраторами пришли к выводу, что необходимо создать систему мониторинга фундамента храма по восьми показателям, чтобы быть уверенными в отсутствии какого-либо отрицательного воздействия, - сказал Игорь Петров.- Средства на это нужно предусмотреть в расходах на строительство арены. Мы считаем важным, чтобы система мониторинга собора осталась и после введения в эксплуатацию ледового дворца, что позволит нам тщательнее следить за состоянием объекта культурного наследия.

Также Игорь Петров подчеркнул, что строительство ледовой арены не должно затрагивать охранную зону собора Александра Невского, который является единственным в мире храмом , установленном «на плоту». Его фундамент представляет собой плиту толщиной в три метра, нижний слой которой выполнен из сосновых бревен.

По словам Александра Худина, строительство ледового дворца на Стрелке в предложенном приоритетном варианте позволит подчеркнуть сложившуюся сетку улиц, которую можно рассматривать как элемент исторического архитектурного наследия территории Нижегородской ярмарки.

Напомним, о возможном строительства ледового дворца на Стрелке «Комсомолке» рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский во время интервью в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде. Это было еще в июле и тогда точное место было неизвестно. Помимо Стрелки, по словам Дмитрия Сватковского. Рассматривалась площадка недалеко от Молитовкого моста: между мостом и ЖК «Аквамарин».