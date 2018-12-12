«Мисс и Мистер Первоклашка –2018» в Нижнем Новгороде: как это было

С 12 по 30 ноября на нашем сайте проходил первый тур, в котором приняли участие около 150 детей из разных уголков Нижегородской области. Заявки приходили от школьников Нижнего Новгорода, Выксы, Дзержинска, Кстова и Богородска.

Настоящее шоу!

За несколько дней читатели отдали за кандидатов более 98 тысяч лайков. В итоге 15 мальчиков и 15 девочек, которые набрали большее количество голосов, вышли в финал. Именно они собрались 8 декабря, чтобы побороться за титулы лучших первоклассников года.

С самого утра счастливые и нарядные мальчишки и девчонки заполнили четвертый этаж торгового центра «Индиго». Атмосфера царила и праздничная, и волнительная одновременно. Суетливые мамочки бегали вокруг своих детей, поправляли им прически и костюмы, напоминая, что нужно говорить на сцене. В зале уже собрались бабушки, дедушки, друзья, одноклассники и учителя: из толпы слышались кричалки в поддержку участников, виднелись плакаты.

Конкурс начался с красивого дефиле. Первоклассники изысканно прошлись по сцене парами, демонстрируя свои улыбки и наряды. Яркие платья, модные костюмы, туфельки, макияж и украшения - все, как на настоящем конкурсе красоты. После этого каждый участник должен был немного рассказать о себе и удивить членов жюри талантами.

15 девочек и 15 мальчиков собрались 8 декабря, чтобы побороться за титулы лучших первоклассников года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Репертуар не оставил жюри и зрителей равнодушными: школьники не просто прочитали стихи или спели песни, они устроили настоящие шоу. Музыкальное сопровождение, группа поддержки, подтанцовка, реквизит - получился полноценный концерт.

Кладезь талантов

Первоклашки у нас, конечно, очень талантливые! Стихи, песни, танцы, спорт, актерское мастерство - номера были на любой вкус и цвет. Публика не жалела своих ладоней и хлопала от души с самого начала. Когда обворожительная Вера Стряпнина поднялась на сцену и исполнила восточный танец в серо-розовом платье, стало понятно - жюри в этот раз будет очень непросто принимать решение.

Вера Стряпнина исполнила восточный танецФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дима Мазилов из школы № 5 Нижнего Новгорода смог за две минуты прочитать стихи о себе, станцевать, показать элементы каратэ и даже повеселить присутствующих частушками. Конечно же, всем запомнился номер Миланы Ковалевой и Романа Прокоповича из 1-го «А» школы № 84, которые перепели песню «Не пара» известного дуэта «Потап и Настя», адаптировав слова под финал конкурса первоклашек.

Дима Мазилов из школы №5 Нижнего Новгорода смог за две минуты прочитать стихи о себе, станцевать, показать элементы каратэ и даже повеселить присутствующих частушкамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Милана Ковалева и Роман Прокопович из 1 «А» класса школы №84 перепели песню «Не пара» известного дуэта «Потап и Настя»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вот бальных танцев публика явно не ожидала увидеть. Однако Максим Мурзаев из 53-й гимназии и Олег Городецкий из 19-й школы вместе с очаровательными спутницами продемонстрировали зажигательные номера и покорили сердца гостей.

Олег Городецкий из 19-й школы вместе с очаровательной спутницей продемонстрировали зажигательные номера и покорили сердца гостейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда ведущий вызвал на сцену Илью Кабанова - ученика 1-го «А» школы № 129 - и объявил, что будет песня, зрители даже не догадывались, что первоклассник сможет зачитать рэп! Некоторые в зале даже качали головами под бит.

Без гимнастики, конечно же, тоже не обошлось. Варвара Винокурова из школы № 140 исполнила настоящий номер с элементами черлидинга. Костюмы, помпоны, зажигательная музыка - все, как полагается.

И выступили, и отдохнули вдоволь

Участникам удалось удивить членов жюри и гостей праздника. Концерт пролетел на одном дыхании. После череды ярких и запоминающихся номеров членам жюри необходимо было принять сложное решение - выбрать Мисс и Мистера Первоклашку-2018.

Пока велись бурные обсуждения, и решалась судьба участников, на сцене выступали две воспитанницы детского центра «Galaktion Z» - Мария Гут и Софья Варежкина - под руководством тренера по художественной гимнастике Софьи Хаустовой. Они продемонстрировали зрителям чудеса гимнастики. Кстати, 14 декабря в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие фитнес-клуба «Galaktion Z», а 15 декабря - детского сада. Первое мероприятие пройдет в формате квеста под названием «Год будущего», а второе - в формате театрализованного представления по книге «Профессор Астрокот и его путешествие в космос» (издательство "Манн, Иванов и Фербер").

На сцене выступали две воспитанницы детского центра «Galaktion Z» – Мария Гут и Софья ВарежкинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В течение всего праздника присутствующие увлекательно проводили время в специальных зонах от партнеров конкурса.

Генеральный партнер праздника - производитель товаров для творчества игры и самовыражения «ГАММА» - обустроил недалеко от сцены настоящую мастерскую. Первоклашки, их друзья и родственники лепили из пластилина настоящие картины и совместными усилиями делали из них огромный баннер. Получилось очень интересно. Не устояли даже родители - тоже приняли участие.

Генеральный партнер праздника - производитель товаров для творчества игры и самовыражения ГАММА - обустроил недалеко от сцены настоящую мастерскуюФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Крупнейшее российское издательство настольных игр Hobby World в своей зоне активности дали присутствующим возможность поиграть в интересные игры всей семьей. Там никогда не было пусто - дети выстраивались в очереди, чтобы открыть для себя новую головоломку или настольное путешествие.

Крупнейшее российское издательство настольных игр Hobby World в своей зоне активности дали присутствующим возможность поиграть в интересные игры всей семьейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Детский центр Galaktion Z представил свою программу и подарил первоклашкам фирменные подарки. В их центре, кстати, можно обучаться по программам Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, развивать речь, заниматься фитнесом и творчеством.

В соседней зоне расположилась детская стоматология из Областной стоматологической поликлиники. Доктора показали первоклассникам, как правильно чистить зубы, подарили им зубные щетки и памятки по уходу за полостью рта.

Кстати, в ГАУЗ НО «ОСП» детская стоматология представлена тремя самостоятельными филиалами: Нижегородским, Автозаводским, Сормовским и пятью детскими отделениям. Кроме того, в каждом районе города осуществляется стоматологический прием на базах школьных кабинетов. Поликлиниками проводится комплексное лечение стоматологических заболеваний детей и взрослых. Эстетическое восстановление зубов производится с использованием современных светоотверждаемых материалов импортного производства. Производится удаление зубов и необходимое оперативное вмешательство в амбулаторных условиях. Ортодонтическое лечение производится съемными аппаратами - пластины, трейнеры и несъемной техникой - брекет-системы. Вспомогательная служба представлена рентгенологическими кабинетами и физиотерапевтическим кабинетом на базе Нижегородского филиала № 2. Большое внимание уделяется профилактике стоматологических заболеваний, проводится профилактическая чистка зубов, снятие зубных отложений с помощью ультразвукового и пескоструйного устройства, удаление пигментации налета. Производится покрытие зубов фтор-препаратами импортного производства, производится глубокое фторирование и отбеливание зубов.

Доктора из детской стоматологии показали первоклассникам, как правильно чистить зубы, подарили им зубные щетки и памятки по уходу за полостью ртаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Церемония награждения

И вот жюри наконец-то смогло прийти к единому мнению, и началась церемония награждения. Титул «Мисс Первоклашка-2018» был присвоен Вере Стряпниной! А «Мистером Первоклашка-2018» стал Олег Городецкий! Оба победителя, кстати, вместе учатся в школе № 19 Нижнего Новгорода. На их плечи повесили ярко красные ленты, а Вере надели блестящую корону.

Под бурные овации присутствующих победители получили подарки от спонсоров. Крупнейший онлайн-кинотеатр России ivi , аудитория которого превышает 48 миллионов уникальных посетителей в месяц, подарил Мисс и Мистеру сертификаты на просмотр фильмов и мультфильмов на сайте ivi.ru, а производитель товаров для творчества игры и самовыражения «ГАММА» вручил им фирменные развивающие электронные планшеты.

Участникам также подарили наборы для творчества и сертификаты на посещения батутного центра «Невесомость», расположенного в ТЦ «Олимп», где можно отдохнуть всей семьей и получить заряд бодрости, энергии и удовольствия от занятий спортом, ощутив всю прелесть невесомости. Но и это еще не все: каждый первоклашка ушел с мероприятия с рюкзаками от Centrum - ведущего производителя канцелярских товаров, товаров для детского творчества, школы и офиса.

Каждый первоклашка ушел с мероприятия с рюкзаками от CentrumФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, по итогам конкурса титулы были присвоены каждому из 30 участников. Никто не ушел из ТЦ «Индиго» без подарков, положительных эмоций и, конечно же, вкусностей. Нижегородский молочный комбинат порадовал первоклашек продукцией «Чудо-детки». После окончания церемонии награждения дети еще долго бегали по четвертому этажу, хвалились своими призами, фотографировались, смеялись и танцевали.

Каждый участник получил победу в одной из номинаций:

София Антипина - Мисс зрительских симпатий

Арина Густей - Мисс веселые косички

Василиса Праводелова - Мисс грация

София Ефимова - Мисс оригинальность

Вероника Мухина - Мисс очарование

Ева Нажиганова - Мисс экстравагантность

Варвара Конозакова - Мисс изящество

Милана Ковалева - Мисс артистизм

Наталья Смирнова - Мисс улыбка

Екатерина Смирнова - Мисс стиль

Арина Приданова - Мисс умница

Кира Короткова - Мисс ураган

Варвара Винокурова - Мисс обаяние

София Назарова - Мисс нежность

Матвей Еремеев - Мистер Эрудит

Илья Кабанов - Мистер темперамент

Зотов Арсений - Мистер улыбка

Сергей Одинаркин — Мистер всезнайка

Дмитрий Мазилов - Мистер зрительских симпатий

Роман Прокопович — Мистер уверенность

Владимир Шлепкин - Мистер логика

Артем Недв - Мистер Мечтатель

Артем Болотов - Мистер целеустремленность

Петр Афонин - Мистер Непоседа

Давид Кирзон - Мистер фантазер

Никита Перцев — Мистер стиляга

Прохор Копейкин — Мистер позитив

Максим Мурзаев - Мистер галантность