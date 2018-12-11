Александр Югов: «Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда не стоял»

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов прокомментировал обращение родителей воспитанников СДЮШОР «Торпедо». Напомним, ранее в социальных сетях началась паника: родители воспитанников испугались, что школа якобы может быть закрыта.

- Я видел обращение родителей воспитанников школы. Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР «Торпедо» никогда даже не стоял, - отметил Александр Югов.

Александр Югов отметил также, что в ближайшее время планирует лично встретиться с родителями воспитанников и рассказать им о дальнейшей судьбы СДЮШОР.

Раньше воспитанникам школы из других городов приходилось жить в таких условиях.Фото: ХК "Торпедо"

В хоккейном клубе «Торпедо» также отметили, что информация о возможном закрытии школы не соответствует действительности – хотя бы потому, что, согласно регламенту КХЛ, все российские клубы должны иметь свою школу и молодежную команду.

- У клуба и, соответственно, у школы, действительно были финансовые проблемы, но они были связаны в первую очередь с техническими моментами получения финансирования. Вопрос же о закрытии школы никогда не поднимался. Наоборот, сейчас, благодаря правительству Нижегородской области, финансовые вопросы удалось решить и ведется работа по развитию детской школы, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в хоккейном клубе, добавив, что развитие СДЮШОР является для клуба одной из приоритетных задач.

Сейчас иногородние воспитанники живут в гостинице "Волна".Фото: ХК "Торпедо"

По данным министерства спорта Нижегородской области, в настоящее время в СДЮШОР «Торпедо» занимаются 490 юных хоккеистов одиннадцати возрастов. При этом иногородние воспитанники вместе с воспитателями на льготных условиях проживают в гостинице «Волна», которая расположена в пяти минутах ходьбы от арены. Ранее воспитанники проживали в интернате, здании бывшего детского сада, но в результате проверки депутатов ЗСНО здание было признано непригодным для проживания детей.