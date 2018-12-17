2018-12-17T15:13:24+03:00
Общество

15 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»

Торжественное открытие «Зимней сказки» состоялось 15 декабря 2018 года
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Развлекательная площадка "Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00Развлекательная площадка "Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

15 декабря 2018 года состоялось открытие крупнейшей развлекательной площадки «Зимняя сказка», расположенной на территории стадиона «Нижний Новгород». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за два дня работы там побывали 15 тысяч человек.

По словам исполняющего обязанности замгубернатора Нижегородской области Александра Югова, каток будет работать до весны. Кроме того, на территории будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы.

На территории площадки будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На территории площадки будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

-Здорово, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов. Хочется, чтобы все сумели познакомиться с возможностями площадки. Это яркое событие в жизни Нижнего Новгорода и всего региона, - прокомментировал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, на открытии площади выступали звездные гости - фигуристы Максим Шабалин и Оксана Домнина, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Роман Костомаров и Сергей Кузнецов. Под руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха они растопили сердца околевших на морозе зрителей.

На открытии площади выступали звездные гости Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На открытии площади выступали звездные гостиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ВАЖНО

"Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00. При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию