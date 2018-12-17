15 тысяч человек посетили развлекательную площадку рядом со стадионом «Нижний Новгород»

15 декабря 2018 года состоялось открытие крупнейшей развлекательной площадки «Зимняя сказка», расположенной на территории стадиона «Нижний Новгород». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за два дня работы там побывали 15 тысяч человек.

По словам исполняющего обязанности замгубернатора Нижегородской области Александра Югова, каток будет работать до весны. Кроме того, на территории будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы.

На территории площадки будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

-Здорово, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов. Хочется, чтобы все сумели познакомиться с возможностями площадки. Это яркое событие в жизни Нижнего Новгорода и всего региона, - прокомментировал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, на открытии площади выступали звездные гости - фигуристы Максим Шабалин и Оксана Домнина, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Роман Костомаров и Сергей Кузнецов. Под руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха они растопили сердца околевших на морозе зрителей.

На открытии площади выступали звездные гостиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ВАЖНО

"Зимняя сказка" (вход №3) работает по будням с 15.00 до 22.00 и в выходные и праздничные дни с 11.00 до 23.00. При этом каток живет по своему расписанию. По будням с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 22.00, а по выходным и праздникам с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 и с 19.00 до 23.00.

Дети до 7 лет могут попасть на каток бесплатно. Для детей 7-14 лет стоимость входного билета на один сеанс (3 часа) - 50 рублей, для взрослых - 150 рублей по будням и 200 рублей по выходным. На катке доступен прокат коньков.