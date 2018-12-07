Вектор развития - зеленый

2017-й был объявлен в России Годом экологии. Многие компании тогда задумались о том, какое влияние на окружающую среду они оказывают. Раздельный сбор мусора, переработка отходов, внедрение энергосберегающих технологий - все это медленно, но верно входит в нашу жизнь.

В «Группе ГАЗ» не просто последовательно внедряют экологическую стратегию, но и понимают одну важную вещь. Чтобы такой подход дал результат, его должны разделять все без исключения сотрудники. И это работает! Ежегодно ГАЗ проводит для сотрудников волонтерский марафон «Навигатор добра - ты!». В этом году сразу несколько команд независимо друг от друга предложили идеи и проекты в сфере экологического просвещения. Инициативы объединили добровольцев «Группы ГАЗ» из разных городов - Нижнего Новгорода, Ярославля, Миасса и Павлово - и легли в основу комплексного проекта «Зеленый вектор».

Начался «Зеленый вектор» с экологических уроков в нижегородских школах. Одним из первых роль лектора на себя примерил третьеклассник Рома Александров, ученик средней нижегородской школы № 59. Он рассказывал о губительном влиянии на природу многих видов отходов. А чтобы не быть голословным, оборудовал целый стенд с кусочками бумаги, стекла, жести из-под банки, пластика - в общем, типичного бытового мусора, который можно найти в любом баке. Рядом с каждым «экспонатом» Рома указал срок, за который он разложится. Последним в этом ряду шел пластик. Только вот под ним никаких цифр не стояло, только знак бесконечности. Подготовиться к уроку и смастерить стенд Роме помог его отец Сергей. Он специалист «Группы ГАЗ» и активист корпоративного волонтерского движения.

Одними уроками в школах энтузиасты ГАЗа ограничиваться не стали. Субботники превратились в квесты по уборке зон отдыха и высадке деревьев. Волонтеры организуют интерактивные пункты приема пластиковых крышек с призами за самый большой «улов».

За несколько месяцев удалось, в частности, очистить от мусора излюбленное место отдыха жителей Челябинской области озеро Тургояк, привести в порядок ярославский стадион «Импульс». Благодаря «Зеленому вектору» в Нижнем Новгороде, Ярославле и Павлове появились новые аллеи с зелеными насаждениями. Волонтеры «Группы ГАЗ» также проводят тематические викторины и соревнования по раздельному сбору мусора для детей сотрудников. В итоге ребята собрали и сдали на переработку уже более 50 килограммов пластиковых крышек.

- Добровольческие инициативы наших сотрудников направлены на продвижение ценностей «Группы ГАЗ» во внешний мир, - подчеркивает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Например, экологическое направление является одним из приоритетных для наших предприятий, и мы хотим распространить наши практики за пределы компании. Волонтерство - это не только помощь внешним организациям, добровольчество содействует личностному развитию сотрудников, вовлечению их в проекты, и это делает нашу компанию сильнее.