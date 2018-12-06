Новогодние елки появятся во всех районах Нижнего Новгорода до 15 декабря

Новогодние елки будут установлены во всех районах Нижнего Новгорода к 15 декабря. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на сегодняшний день главный символ предстоящего праздника появился уже в Автозаводском, Канавинском, Советском и Сормовском районах.

По информации МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», главная новогодняя ель будет стоять на площади Минина и Пожарского целый месяц – с 15 декабря по 15 января. Ее высота составят 22 метра, а на ветвях разместятся около полутора тысяч пластиковых шаров и пять с половиной тысяч метров светодиодных гирлянд.

В центре Нижнего Новгорода елки также будут украшать площади Горького и Маркина.

В Московском районе ее поставят перед ФОКом «Юность» на улице Ярошенко, в Приокском - на центральной площадке в парке «Швейцария». Жители Ленинского района смогут поводить хороводы вокруг елки на площади у кинотеатра «Россия».

Напомним, в центре Нижнего Новгорода в этом году будет установлена новая новогодняя елка. Старая нуждается в ремонте. На покупку новой были направлены 10 миллионов рублей. А прежнюю отправят один из районов Нижегородской области.