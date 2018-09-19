Новогодняя елка на площади Минина и Пожарского обойдется в 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-19T12:45:30+03:00

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В центре Нижнего Новгорода в этом году будет установлена новая новогодняя елка. Старая нуждается в ремонте. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы.

На покупку новой елки направлены 10 миллионов рублей. Старую отправят один из районов Нижегородской области.

Теперь в сердце Нижнего Новгорода будет стоять елка высокой около 22 метров, а ее ширина составит 10,2 метра.

По словам депутата Марка Фельдмана, сама елка будет стоить чуть больше 1,5 миллиона рублей, а остальные средства будут потрачены на игрушки, обвес, монтаж и демонтаж.

Напомним, нижегородцы высказали пожелания, что хотели бы видеть на главной площади города в Новый год. Жаркие обсуждения возникли из-за поста мэра города на странице в соцсети.