Пропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощи

Нынешний год оказался богатым на потерявшихся людей. Кругом висят объявления, волонтеры постоянно призывают быть бдительными и помогать ближним. Но призывы, видимо, доходят не до всех нижегородцев.

20-летня Ирина Сычева пропала из дома в Богородском районе 1 декабря. Вечером девушка ушла из дома в направлении поселка Буревестник и пропала. На следующий день об ее исчезновении родственники сообщили в полицию.

На официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области появилось объявление: "на вид 16-18 лет, полного телосложения, рост 160, лицо овальное, волосы черные крашеные, глаза темные. Была одета в куртку черного цвета с розовыми вставками, светло-голубые джинсы, белые кроссовки. При себе имела паспорт. Имеет умственную отсталость".

Волонтеры сразу же приступили к поискам: расклейка объявлений, опрос соседей, прочес местности.

- Направления поисков не было, - рассказал "Комсомолке" региональный представитель ДПСО «Лиза Алерт» Нижегородской области Кирилл Кубрак. - Была информация, что Ирина не может далеко уйти, но я был уверен, что расклеивать объявления нужно по всей дороге до Нижнего Новгорода, на всех транспортых узлах.

И он оказался прав. Ирина на попутках добралась до областного центра и блуждала по улицам в то время, пока волонтеры и полиция искали ее в Богородском районе.

Позже Ирина рассказала, что был неизвестный мужчина, который подвез до Москвоского вокзала и накормил ее. Потом нашелся некий Олег, который не только накормил девушку, но и приютил у себя на несколько дней. Но узнав, что Ирину ищут, он отвез ее обратно на железнодорожный вокзал. Однако сообщать в полицию или волонтерам о ее местонахождении не стал.

На Московском вокзале девушка спокойно ходила среди людей и представителей полиции в то время, как ориентирорвки на нее уже были развешаны, а полиция предупреждена.

Денег у Ирины не было, и она попыталась пройти на электричку до Семенова без билета. Было около восьми часов утра. Строгие женщины, которые стоят на страже возле вертушек, лишь орали на нее и не хотели пускать. Ирина пыталась рассказать, что потерялась и несколько дней не может попасть домой. Ее не слушали.

К счастью, рядом оказалась пенсионерка Нина Александровна, которая шла на ту же электричку. Услышав историю Ирины, она не только накормила девушку, но и купила ей теплые вещи, а также билет на электричку. Вместе с ней она доехала до Семенова. И уже там на вокзале Ирину встретила ее бывшая учительница с приятельницей, которая работала в отделе несовершеннолетних в полиции. Они-то и позвонила в правоохранительные органы и волонтерам ДПСО «Лиза Алерт».

По словам Кирилла Кубрака, девушку осмотрели врачи и пришли к выводу, что она совершенно здорова.

Сейчас Ирина Сычева находится под присмотром органов опеки.