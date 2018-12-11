2018-12-11T14:47:15+03:00
Общество

Пропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощи

Из-за равнодушия людей девушка блуждала по улицам в мороз целую неделю
Юлия ДАНЧЕНКО
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Пропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощиПропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощиФото: СОЦСЕТИ
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Нынешний год оказался богатым на потерявшихся людей. Кругом висят объявления, волонтеры постоянно призывают быть бдительными и помогать ближним. Но призывы, видимо, доходят не до всех нижегородцев.

20-летня Ирина Сычева с умственной отсталостью пропала из дома в Богородском районе 1 декабря. Вечером девушка ушла из дома в направлении поселка Буревестник и пропала. На следующий день об ее исчезновении родственники сообщили в полицию. И начался поиск: расклейка объявлений, опрос соседей, прочес местности. Тем временем Ирина блуждала по улицам, прося прохожих помочь ей. Равнодушными оказались не все. Позже Ирина рассказала, что был неизвестный мужчина, который подвез до вокзала и накормил ее. А там нашелся некий Олег, который не только накормил девушку, но и приютил у себя дома. Но узнав, что Ирину ищут, мужчина отвез ее обратно на железнодорожный вокзал, видимо, для того, чтобы она смогла сесть на электричку и добраться до дома. Однако сообщить в полицию или волонтерам о ее местонахождении он забыл.

Денег у Ирины не было, и она попыталась пройти на электричку без билета. Но строгие женщины, которые стоят на страже возле вертушек, лишь орали на нее. Ирина пыталась рассказать, что она потерялась и несколько дней не может попасть домой. Ее не слушали.

К счастью, рядом оказалась Нина Александровна, которая услышала историю Ирины. Она не только накормила девушку, но и купила ей теплые вещи, а также билет на электричку. Вместе с ней она доехала до Семенова. И уже там на вокзале Ирину встретила ее бывшая учительница, которая и позвонила в полицию и волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Ирина Сычева блуждала по улицам целую неделю! До Семенова девушка добралась только 8 декабря.

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