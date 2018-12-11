2018-12-11T19:01:24+03:00
Общество

Пропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощи

Из-за равнодушия людей девушка блуждала по улицам в мороз целую неделю
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощиПропавшая 20-летняя нижегородка Ирина Сычева несколько дней просила прохожих о помощиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нынешний год оказался богатым на потерявшихся людей. Кругом висят объявления, волонтеры постоянно призывают быть бдительными и помогать ближним. Но призывы, видимо, доходят не до всех нижегородцев.

20-летня Ирина Сычева пропала из дома в Богородском районе 1 декабря. Вечером девушка ушла из дома в направлении поселка Буревестник и пропала. На следующий день об ее исчезновении родственники сообщили в полицию.

На официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области появилось объявление: "на вид 16-18 лет, полного телосложения, рост 160, лицо овальное, волосы черные крашеные, глаза темные. Была одета в куртку черного цвета с розовыми вставками, светло-голубые джинсы, белые кроссовки. При себе имела паспорт. Имеет умственную отсталость".

Волонтеры сразу же приступили к поискам: расклейка объявлений, опрос соседей, прочес местности.

- Направления поисков не было, - рассказал "Комсомолке" региональный представитель ДПСО «Лиза Алерт» Нижегородской области Кирилл Кубрак. - Была информация, что Ирина не может далеко уйти, но я был уверен, что расклеивать объявления нужно по всей дороге до Нижнего Новгорода, на всех транспортых узлах.

И он оказался прав. Ирина на попутках добралась до областного центра и блуждала по улицам в то время, пока волонтеры и полиция искали ее в Богородском районе.

Позже Ирина рассказала, что был неизвестный мужчина, который подвез до Москвоского вокзала и накормил ее. Потом нашелся некий Олег, который не только накормил девушку, но и приютил у себя на несколько дней. Но узнав, что Ирину ищут, он отвез ее обратно на железнодорожный вокзал. Однако сообщать в полицию или волонтерам о ее местонахождении не стал.

На Московском вокзале девушка спокойно ходила среди людей и представителей полиции в то время, как ориентирорвки на нее уже были развешаны, а полиция предупреждена.

Денег у Ирины не было, и она попыталась пройти на электричку до Семенова без билета. Было около восьми часов утра. Строгие женщины, которые стоят на страже возле вертушек, лишь орали на нее и не хотели пускать. Ирина пыталась рассказать, что потерялась и несколько дней не может попасть домой. Ее не слушали.

К счастью, рядом оказалась пенсионерка Нина Александровна, которая шла на ту же электричку. Услышав историю Ирины, она не только накормила девушку, но и купила ей теплые вещи, а также билет на электричку. Вместе с ней она доехала до Семенова. И уже там на вокзале Ирину встретила ее бывшая учительница с приятельницей, которая работала в отделе несовершеннолетних в полиции. Они-то и позвонила в правоохранительные органы и волонтерам ДПСО «Лиза Алерт».

По словам Кирилла Кубрака, девушку осмотрели врачи и пришли к выводу, что она совершенно здорова.

Сейчас Ирина Сычева находится под присмотром органов опеки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию