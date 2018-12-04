Первый этап конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018» завершился в Нижнем Новгороде
Завершился первый этап конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018» – с 12 по 30 ноября на сайте «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» проходило онлайн-голосование за фотографии участников. Всего в конкурсе приняли участие 155 ребят. По итогам голосования было выбрано 15 мальчиков и 15 девочек, набравших наибольшее количество голосов – причем голоса тщательно проверялись на наличие накрутки.
Предварительные итоги конкурса
Девочки:
1. София Антипина
2. Арина Густей
3. Василиса Праводелова
4. София Ефимова
5. Вероника Мухина
6. Софья Назарова
7. Ева Нажиганова
8. Варвара Конозакова
9. Милана Ковалева
10. Вера Стряпнина
11. Наталья Смирнова
12. Екатерина Смирнова
13. Арина Приданова
14. Кира Короткова
15. Варвара Винокурова
Мальчики:
1. Матвей Еремеев
2. Максим Мурзаев
3. Олег Городецкий
4. Илья Кабанов
5. Сергей Одинаркин
6. Роман Прокопович
7. Владимир Шлепкин
8. Дмитрий Мазилов
9. Петр Афонин
10. Артем Недев
11. Арсений Зотов
12. Артем Болотов
13. Никита Перцев
14. Давид Кирзон
15. Прохор Копейкин
Победители онлайн-голосования будут приглашены на очный этап конкурса, который состоится 8 декабря 2018 года в ТРК «Индиго Life». Там финалистов ожидает веселый праздник с интересными заданиями, которые позволят ребенку ярко проявить себя и выиграть один из множества призов в какой-либо номинации. Но, конечно, главными звездами вечера станут лишь двое – Мисс и Мистер Первый класс!