Лукоморье, временной портал и Ложкарная площадь: Как преобразились после благоустройства районы Нижегородской области

Программа «Формирование комфортной городской среды» действует в Нижегородской области уже два года. За это время в регионе были отремонтированы десятки общественных пространств - парки, скверы, спортивные площадки. Причем на территории области работы шли даже активнее, чем в самом Нижнем Новгороде. «Комсомолка» вспомнила, как за этот год изменились излюбленные места отдыха жителей региона.

«Фонтан желаний» в Княгинине

Благоустройство парка в городе Княгинино началось еще в 2017 году. Тогда там спилили ветхие и аварийные деревья, выкорчевали пни и кустарники, проложили дорожки из брусчатки и установили малые архитектурные формы. Среди прочих были сделаны качели для взрослых и дерево счастья для молодоженов. Для малышей установили детскую площадку и объемные ростовые фигуры в зоне «Лесная сказка». И, наконец, был обустроен центральный элемент парка - пешеходный фонтан с подсветкой.

Благоустройство парка в городе Княгинино началось еще в 2017 годуФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2018 году работы продолжились. Львиная доля из них была посвящена озеленению. В частности, на территории парка было высажено 50 кленов, 50 лип, 25 туй и 400 кустарников. На детской площадке было сделано покрытие из резиновой плитки. Также в парке был установлен декоративный мостик.

Парк «Лукоморье» в Первомайске

А вот в городе Первомайске решили не просто благоустроить уже существующий парк, а создать настоящий сказочный уголок для детей и взрослых. Тематический парк «Лукоморье» включает в себя детскую игровую зону и зону тихого отдыха для взрослых. В ходе благоустройства там были проложены пешеходные дорожки и тротуары из брусчатки, установлены тематические сказочные скульптуры, цветники и парковые скамейки. В детской игровой зоне были установлены стилизованные в тематике русских народных сказок карусели, горки, качалки, домики, деревянные скульптуры и фигуры сказочных персонажей.

Тематический парк «Лукоморье» включает в себя детскую игровую зону и зону тихого отдыха для взрослых.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В зоне тихого отдыха подрядчики сделали небольшой декоративный пруд с крутящимся жерновом и льющейся через него водой, а также беседки, разного вида кованые качели и арки. Кроме того, именно здесь расположился один из самых ярких и оригинальных элементов ландшафтного дизайна - альпийская горка с «сухим ручьем», через который идет кованый узорный мостик. Этот участок должен стать излюбленным местом для фотосъемки у горожан.

«Зеленый парк» в Павлове

В Павловском районе в этом году были благоустроены сразу два общественных пространства - «Зеленый парк» на улице Коммунистической в Павлове и городской парк культуры и отдыха им. В. И. Ленина на улице 2-я Пятилетка в Ворсме.

В Павловском районе в этом году были благоустроены сразу два общественных пространства.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В первом из них в ходе реализации проекта были установлены детская полоса препятствий, детская площадка, спортивная площадка с тренажерами, наружное освещение. Также были проложены дорожки из асфальтобетона и брусчатки, установлены скамейки, урны и декоративные фигуры.

Временной портал в Кулебаках

В ходе рейтингового голосования, состоявшегося в марте, жителями города Кулебаки в программу были включены сквер на улице 60 лет ВЛКСМ, парк культуры и отдыха и сквер на улице Гастелло. Самые масштабные работы были проведены в первом из них. В основу проекта благоустройства здесь легла динамичная структурная композиция.

По задумке авторов данное пространство должно помочь жителям города погрузиться в эпоху ВЛКСМ.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

По задумке авторов данное пространство должно помочь жителям города погрузиться в эпоху ВЛКСМ, сам сквер должен выполнять функцию «временного портала». Пройдя сквозь него, горожане могут изучить историю молодежного движения по тематическим плакатам, а затем - снова вернуться в нашу эпоху. Главным композиционным элементом сквера должен стать фонтан, а привычные для посетителей пути перемещения - гранями пятиконечной звезды.

Ложкарная площадь в Семенове

Главным местом проведения массовых мероприятий после благоустройства в Семенове обещает стать Ложкарная площадь.

Главным местом проведения массовых мероприятий после благоустройства в Семенове обещает стать Ложкарная площадь.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В ходе реализации проекта здесь была сделана площадка для проведения массовых мероприятий с амфитеатром, детская площадка в стиле местного традиционного промысла «Федосеевская игрушка» и установлены скульптурные композиции из дерева. Также были проделаны большие работы по озеленению: посажены деревья и кустарники, устроены газоны и цветники.

Городской парк в Лыскове

А вот при благоустройстве городского парка в Лыскове основное внимание уделялось высоким технологиям. В частности, в ходе реализации проекта в парке были сделаны зоны Wi-Fi, установлено видеонаблюдение в центральной аллее.

А вот при благоустройстве городского парка в Лыскове основное внимание уделялось высоким технологиям.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Кроме того, в рамках благоустройства там было сделано парковое освещение, установлены новые урны, асфальтированное и песчаное покрытие под спортивную площадку, а также было установлено оборудование самой спортивной площадки. Не обошлось и без ремонтных работ - были реконструированы центральные ворота и постамент «Лось».