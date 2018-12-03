Житель Бора выиграл 50 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

В воскресенье, 2 декабря, состоялась вторая игра зимней серии «Что? Где? Когда?». В ней против телезрителей сыграла команда обладателя Хрустальной Совы и звания «Лучший капитан клуба» Алеся Мухина.

В первом же раунде знатокам выпал вопрос Романа Румянцева из города Бор Нижегородской области.

- 23 августа 1964 года в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне группой ученых был открыт новый элемент таблицы Менделеева, - сказал ведущий Борис Крюк. - Говорят, вскоре со всех концов страны полетели письма с вариантами названий для этого элемента: «спутник», «дубний», «московий», «курчатовий», «советий», «мирий» и «дружбий». Внимание, вопрос: а что объединяло людей, предложивших название «ненавидий»?

К ответу призвали игрока команды Станислава Мереминского.

- Видимо, у нас нет правильной версии… - на выходе произнес знаток. - В середине 60-х годов была популярна космическая тематика. Может быть, объединяло этих людей то, что они побывали в Космосе, входили в отряд космонавтов.

А правильную версию огласил телеведущий, который обратился к Мереминскому.

- Представьте, что вы ученый. Долго-долго ходите со своими товарищами, работает с утра до ночи, пропадаете. Вас никогда нет дома! - начал издалека Крюк. - Название «ненавидий» предложили жены ученых, сделавших открытие. Ведь из-за этого элемента их мужья все время пропадали на работе. В итоге элемент сначала называли «курчатовий», а сейчас это элемент «резерфордий».

В общем, вторую игру зимней серии игроки «Что? Где? Когда?» начали с проигрыша. А борчанин Роман Румянцев получил за каверзный вопросы 50 тысяч рублей.