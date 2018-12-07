В Нижнем Новгороде появилась «Карта гостя», которая позволяет бесплатно посетить 16 музеев, галерей и выставочных залов города, ездить на общественном транспорте, причем не только в муниципальном, но и на некоторых маршрутках, где действует бесконтактная система оплаты. Можно даже бесплатно прокатиться на канатной дороге и посетить каток на стадионе «Нижний Новгород».

- Nizhny Card – уникальный для туристической отрасли России продукт, реализованный с помощью инфраструктуры «Ситикард» на базе бесконтактной банковской карты, - комментирует директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков, - Терминалы «Ситикард», ставшие уже привычными в общественном транспорте Нижнего, заняли свое место и в музеях города.

В Нижнем Новгороде появилась «Карта гостя»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Помимо этого, «карта гостя» позволяет получить скидку 10-20 процентов в кафе, ресторанах, отелях Нижнего Новгорода. На данный момент она действует в 50 заведениях, но к лету, коре всего, добавится еще 50. Кроме этого, «Карту гостя» можно использовать как банковскую карту.

Вместе с «картой гостя» можно получить сим-карту от компании «Мегафон» с безлимитным трафиком интернета. Первые три дня звонить и серфить по интернету можно бесплатно. В последующие дни за это придется заплатить 13 рублей в сутки.

В Нижнем Новгороде появилась «Карта гостя»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Также бонусом идет дебетовая банковская карта от компании «Газпромбанк». Как рассказали «Комсомолке» в Нижегородском туристско-информационном центре, идея с банковской картой пришла после чемпионата мира по футболу. Как оказалось, иностранцы боятся пользоваться своими картами в России. А тут им банк дает местную, куда они могут положить небольшую сумму, не опасаясь за все свои сбережения. Этой картой можно будет пользоваться и после того, как гость уедет из Нижнего Новгорода.

В случае утери, «карту гостя» можно будет восстановить. Для того чтобы заблокировать ее достаточно будет звонка в Нижегородский туристско-информационный центр. Потом нужно будет придти лично, написать заявление и после этого гостю города выдадут новую карту бесплатно.

- Для нас очень важно, что карта гостя позволяет отслеживать перемещения туриста. Сейчас, когда к нам приезжает гость, мы не знаем, куда он ходит, какие музеи и выставки посещает, где обедает. С появлением карты мы сможем получать эту информацию и на ее основе формировать самые интересные и выгодные туристские предложения, - отметил и.о. заместителя губернатора нижегородской области Александр Югов, который лично протестировал «Карту гостя».

В Нижнем Новгороде появилась «Карта гостя»Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Сегодня продукт запущен только на территории Нижнего Новгорода. Но это только старт. К концу 2019 года мы планируем подключить к проекту еще 6 городов Нижегородской области. Среди них Городец, Чкаловск, Дивеево и Выкса, - рассказал директор ГБУ НО «Нижегородский туристско-информационный центр» Сергей Яковлев.

Кроме того, готовится и специальная карта «Карту гостя» детей - Nizhny Card kids. Она будет рассчитана на детей до 14 лет.

Сейчас проходит тестовый период, который продлится до 31 марта 2019 года. После этого, возможно, измениться и цена «карты гостя».

Купить «Карту гостя» можно будет с 15 декабря 2018 года. Главным местом продажи станет Нижегородский туристско-информационный центр. Позже она будет продаваться на Московском вокзале, в аэропорту, а, возможно, и в отелях-партерах программы.

Стоимость «Карты гостя»

- на 1 день – 700 рублей,

- на 2 дня – 900 рублей,

- на 3 дня – 1100 рублей,

- на 5 дней – 1500 рублей,

- на 7 дней – 1900 рублей.