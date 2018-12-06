2018-12-06T13:32:12+03:00
Общество

Возле ТЦ «Республика» в Нижнем Новгороде таинственно исчез мужчина

50-летний нижегородец припарковал машину. Больше его никто не видел
Юлия ДАНЧЕНКО
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Возле ТЦ «Республика» в Нижнем Новгороде таинственно исчез мужчинаВозле ТЦ «Республика» в Нижнем Новгороде таинственно исчез мужчинаФото: СОЦСЕТИ
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Загадочное исчезновение произошло в Нижнем Новгороде 23 октября. 50-летний Игорь Самиленко припарковал свой автомобиль возле ТЦ «Республика» и исчез. До сих пор ни родственникам, ни друзьям ничего не известно о его местонахождении. Его никтоне видел, он никому не звонил. При этом автомобиль Игоря Самиленко остался стоять на парковке.

Приметы: мужчина худощавого телосложения ростом 176 сантиметров, седые короткие волосы, голубые глаза.

Он был одет в черную кожаную кепку, коричневую куртку, красную олимпийку на молнии, черные брюки и черные ботинки.

Из особых примет родственники указали зубной протез верхней челюсти.

Если у вас есть какая-то информация, звоните в полицию по телефону 102 или волонтерам – 8 (831) 28-38-200.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек, которые пропали летом: 13-летней Маши Ложкаревой, которая уехала кататься на велосипеде в СНТ "Борок" в Кстовском районе, и 9-летнюю Машу Люлину, которая исчезла возле своего дома в Богородске.

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