Как правильно выбрать сливочное масло: эксперты дали советы нижегородцам

В Нижнем Новгороде продолжаются рейды активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта по мониторингу качества – и на этой неделе состоялась проверка молока, сливочного масла и творога на соответствие требованиям ГОСТа. Вся продукция прошла тест в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

Эксперты дали нижегородцам советы – на что в первую очередь обращать внимание при покупке сливочного масла.

- Старайтесь выбирать масло не в бумажной, а в фольгированной упаковке – бумага не может защитить продукт от воздействия солнечного света, разрушающего витамины, - рекомендует начальник лаборатории пищевой продукции ЦСМ Лев Ляпин. – У сливочного масла в пергаментной упаковке меньше срок годности.

Вообще, срок годности масла зависит от температуры хранения – так, при -16 градусах масло может храниться 120 суток, при -6 градусах – 60 суток, а при 3 градусах – 35 суток. А вот если при производстве масла использовались консерванты или растительные жиры, маслом это считать уже нельзя. Зато срок годности может увеличиваться до года и даже больше.

Обязательно стоит обращать внимание на ГОСТ – при этом просто надписи «сделано по ГОСТу» недостаточно, поскольку спреды и маргарины тоже могут производиться по государственным стандартам. ГОСТ сливочного масла выглядит так: ГОСТ 32261-2013.

На упаковке сливочного масла должно быть написано: «масло сливочное традиционное», «масло любительское» или «масло крестьянское». Их жирность составляет 82,5%, 80% и 72,5% соответственно. Все остальные «масла» - например, бутербродное или чайное – не являются натуральными.

Натуральное сливочное масло не имеет запаха, оно приятное, нежное и быстро тает во рту, оставляя молочно-сливочное послевкусие. Цвет у него должен быть светло-желтым. Если масло слишком яркое, то в него могут быть добавлены красители, а если совсем белое – растительные жиры.

При надавливании пальцем качественное масло не крошится, его консистенция плотная, однородная, блестящая на срезе и сухая на вид.

- Покупайте сливочное масло проверенных производителей – в идеале, если производитель находится в Национальной система сертификации, - советует директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Это значит, что данный производитель добровольно подтвердил соответствие своей продукции ГОСТу.