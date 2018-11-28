2018-11-28T17:31:28+03:00
Наука

Нейромобиль будущего: В Нижнем Новгороде научились управлять автомобилем силой мысли

Новейшей нижегородской разработкой уже заинтересовались в Японии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде научились управлять автомобилем силой мыслиВ Нижнем Новгороде научились управлять автомобилем силой мыслиФото: Юлия ВАСИЛИШИНА
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Сам паркуется, сам ездит и полностью повинуется желаниям владельца - нейромобиль, разработанный нижегородскими учеными стал настоящим прорывом в научном мире. Раньше об автомобиле, управляемом силой мысли, можно было прочитать только в фантастических книгах. А теперь это чудо техники уже вот-вот будет рассекать по нижегородским дорогам.

- История этого проекта совсем короткая – по сути, ему всего год, - рассказывает руководитель лаборатории интеллектуальных биомехантронных технологий ННГУ им. Лобачевского Василий Миронов. – Сама идея берет свое начало с более раннего проекта экзоскелета, который регистрирует сигналы мозга, чтобы совершать поступательные движения. Благодаря этому инвалиды получили возможность передвигаться. Но сами понимаете, на большие расстояния экзоскелет перейти не сможет. Поэтому мы и задумались об автомобиле, работающем по тому же принципу.

Чтобы научиться управлять нейромобилем, потребуется не больше недели. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Чтобы научиться управлять нейромобилем, потребуется не больше недели.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Надо сказать, что принцип действия этой разработки и правда больше смахивает на какое-то фантастическое устройство. Корпус автомобиля оснащают целым набором сенсоров, которые анализируют обстановку вокруг: движение других автомобилей, сигналы светофора, дорожные знаки. В зависимости от этого перед водителем формируются возможные варианты действия в данной дорожной обстановке. Они транслируются либо через монитор, либо через очки дополненной реальности или в виде проекции прямо на лобовое стекло. В результате, водителю остается выбрать наиболее подходящий для себя вариант: двигаться прямо или перестроиться в другую полосу. Нейромобиль улавливает изменения энцефалографической активности в мозгу. И эти изменения фиксируются приборами.

Корпус автомобиля оснащают целым набором сенсоров. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Корпус автомобиля оснащают целым набором сенсоров.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Сразу скажу, что пока мы регистрируем только крупные сигналы – к примеру, желание перестроиться из одной полосы в другую, - объясняет Василий Миронов. – Но зато с высокой степенью достоверностью – даже неподготовленный человек показывает результат в 95%. У более тренированного "нейроводителя" сигналы мозга фиксируются еще лучше.

Тем не менее, никакой особой подготовки для управления нейромобилем не нужно. Основным принципам его работы можно научиться за неделю. А дальше человек уже становится полноправным участником дорожного движения. Правда, пока опробовать новинку на массовом потребителе не удалось – посидеть за рулем чудо-автомобиля удалось всего нескольким людям.

- Эта машина довольно легкая в управлении, - заверяет пилот нейромобиля, инженер лаборатории разработки интеллектуальных биомехантронных технологий ННГУ им. Лобачевского Юлия Лотарева. – Лично у меня на подготовку ушло всего пять дней. Поначалу все это вообще напоминало мне виртуальную игру: сидишь за компьютером, представляешь движение и расслабление – и видишь, как компьютер распознает твои сигналы.

Эксперты признают, что разработанный нижегородцами нейромобиль является своего рода гибридом между обычным автомобилем и автопилотируемым. Причем плюсы он умудрился взять от обоих своих прародителей.

- От автопилотирования мы позаимствовали анализ окружающей дорожной обстановки, но главным у нас по-прежнему остается человек, - рассказывает Василий Миронов. Почему это важно? Сейчас все системы автопилотирования далеки от идеала. Где-то нечетко прорисована дорожная разметка, где-то осложнились погодные условия - все это может привести к аварии на дороге. Если же ситуацию продолжает контролировать человек, то риск аварийности снижается.

Корпус нейромобиля адаптирован к перевозке инвалидов. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Корпус нейромобиля адаптирован к перевозке инвалидов.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Сейчас эта разработка находится на уровне ходового макета, призванного продемонстрировать саму концепцию этой идеи. Вслед за этим к лету 2019 года изготовят экспериментальный образец, который можно будет уже протестировать на полигоне. Ну, а там можно говорить и о массовом выпуске.

- Индустриальным партнером этого проекта стал завод высокоточных деталей в Самарской области. Именно он и будет заниматься выпуском этих нейромобилей, - рассказал Василий Миронов. – Кроме того, недавно мы получили письмо от наших японских коллег из научного центра Ниссан. Они тоже заинтересованы в этом проекте и намерены посетить нас в этом году, что предложить партнерское соглашение. Сейчас мы находимся в процессе оформления патента.

Технические характеристики нейромобиля

Максимальная скорость движения – 60 километров в час

Дальность пробега на одной зарядке – 200 километров

Оснащен: системой планирования движения, системой дополненной реальности, контроллером автомобиля.

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