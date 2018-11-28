2018-11-28T11:33:58+03:00
Общество

Ледовые катки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Нижнем Новгороде – открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Ледовые катки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билетыЛедовые катки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билетыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Зима в этом году пришла в Нижний Новгород с опозданием, но все же явилась – а значит, настало время традиционных зимних развлечений. В городе уже начали открываться ледовые катки. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует расписание работы ледовых катков и цены на билеты. Список будет обновляться по мере открытия новых ледовых катков.

Каток на стадионе «Труд»

Открытый каток с искусственным льдом. Начинает свою работу при минусовой температуре воздуха. Кататься можно при температуре до +8.

Расписание:

Пятница с 18 до 21 часа

Суббота с 17 до 21 часа (с 14 до 16)

Воскресенье с 16 до 20 часов

В субботу проводится ледовая дискотека.

Цены на билеты:

Взрослый – 200 рублей

Детский – 100 рублей

Дети до 7 лет – бесплатно

Прокат коньков:

Взрослые – 200 рублей

Детский – 100 рублей

Каток в ТЦ «Мега»

Круглогодично работающий каток с искусственным льдом в торговом центре «Мега».

Расписание:

Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Цены на билеты:

Дети до 7 лет – 150 рублей

Дети от 7 лет и взрослые – 250 рублей

Прокат коньков: 50 рублей.

Каток в ФОКе «Заречье»

Крытый каток с искусственным льдом хорошего качества, расположенный в парке Станкозавода. На катке используется современное оборудование для заливки и шлифовки льда, Имеются просторные, теплые и чистые раздевалки с душевыми.

Расписание:

Суббота – 17:45 – 21:45

Воскресенье – 14:30 – 16:45

Цены на билеты:

Взрослый – 150 рублей

Детский – 50 рублей

Дети до 7 лет – бесплатно

Прокат коньков:

Взрослые – 100 рублей

Детские – 50 рублей

Каток «Катушка» в Автозаводском парке

Расписание:

Будни – 11:00-21:00

Выходные – 10:00-21:00

Цены на билеты:

Взрослые – 200-220 рублей

Дети до 7 лет – бесплатно

Прокат коньков: 100 рублей

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