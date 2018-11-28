Ледовые катки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: дата открытия, расписание, цены на билеты
Зима в этом году пришла в Нижний Новгород с опозданием, но все же явилась – а значит, настало время традиционных зимних развлечений. В городе уже начали открываться ледовые катки. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует расписание работы ледовых катков и цены на билеты. Список будет обновляться по мере открытия новых ледовых катков.
Каток на стадионе «Труд»
Открытый каток с искусственным льдом. Начинает свою работу при минусовой температуре воздуха. Кататься можно при температуре до +8.
Расписание:
Пятница с 18 до 21 часа
Суббота с 17 до 21 часа (с 14 до 16)
Воскресенье с 16 до 20 часов
В субботу проводится ледовая дискотека.
Цены на билеты:
Взрослый – 200 рублей
Детский – 100 рублей
Дети до 7 лет – бесплатно
Прокат коньков:
Взрослые – 200 рублей
Детский – 100 рублей
Каток в ТЦ «Мега»
Круглогодично работающий каток с искусственным льдом в торговом центре «Мега».
Расписание:
Ежедневно с 10:00 до 22:00.
Цены на билеты:
Дети до 7 лет – 150 рублей
Дети от 7 лет и взрослые – 250 рублей
Прокат коньков: 50 рублей.
Каток в ФОКе «Заречье»
Крытый каток с искусственным льдом хорошего качества, расположенный в парке Станкозавода. На катке используется современное оборудование для заливки и шлифовки льда, Имеются просторные, теплые и чистые раздевалки с душевыми.
Расписание:
Суббота – 17:45 – 21:45
Воскресенье – 14:30 – 16:45
Цены на билеты:
Взрослый – 150 рублей
Детский – 50 рублей
Дети до 7 лет – бесплатно
Прокат коньков:
Взрослые – 100 рублей
Детские – 50 рублей
Каток «Катушка» в Автозаводском парке
Расписание:
Будни – 11:00-21:00
Выходные – 10:00-21:00
Цены на билеты:
Взрослые – 200-220 рублей
Дети до 7 лет – бесплатно
Прокат коньков: 100 рублей