Нижегородцы смогут сами регулировать движение транспорта

Главным транспортным изменением минувшего лета в Нижнем Новгороде стала разгрузка Пролетарского кольца, где годами скапливались гигантские пробки. О том, что здесь нужно изменить схему движения, горожане говорили давно. Однако до последнего времени все их пожелания оставались гласом вопиющего в пустыне. Чтобы такая ситуация больше не повторялась, городская администрация пошла на беспрецедентные меры – решила позволить нижегородцам самим…определять схему движения транспорта.

- Очень часто жители видят какие-то очевидные нарушения, которые хотелось бы устранить, однако не имеют возможности передать их напрямую в администрацию, - посетовал на специальном брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Чтобы изменить ситуацию мы решили использовать группу вконтакте «Город без пробок», созданную в свое время активистом Иваном Сергеевым. Сейчас в ней насчитывается 8,5 тысяч участников. Начиная с сегодняшнего дня, там можно оставлять свои заявки и предложения о том, как надо изменить движение транспорта на том или ином участке.

Каждой заявке присваивается порядковый номер, после чего она уходит в обработку. Вслед за этим к делу подключаются специалисты. Если никаких серьезных замечаний к заявке нет, то она выносится на рассмотрение специальной комиссии по изменению схемы дорожного движения. Возглавлять ее будет заместитель главы администрации Роман Колосов.

- Эта комиссия будет собираться раз в месяц, - рассказывает Роман Колосов. – В нее войдут представители Центра организации дорожного движения, департамента дорожного хозяйства, департамента транспорта и ГИБДД. После рассмотрения на комиссии предполагается реализация всех одобренных предложений.

При этом воздействие введенных изменений будет тщательно отслеживаться. Если вдруг на прилегающих улицах начнут скапливаться пробки или будут замечены еще какие-то негативные последствия, то решение может быть пересмотрено.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За период с 25 сентября по 27 ноября 2017 года на Пролетарском кольце произошло 125 ДТП, за аналогичный период 2018 года – 20 ДТП. Снижение уровня аварийности в 6 раз.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году Нижнему Новгороду будет выделено 935 миллионов рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 42 городские улицы. Однако сейчас губернатор Нижегородской области Глеб Никитин договаривается об увеличении финансирования. В случае положительного исхода переговоров Нижний Новгород получит дополнительно 1 миллиард рублей на ремонт дорог.