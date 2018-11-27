Знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий выступит в Нижнем Новгороде 9 декабря 2018 года. Он представит нижегородцам концертную программу «Михаил Жванецкий. Авторский вечер», в которой собраны все лучшие номера, созданные писателем за всю его творческую биографию. Однако, кроме уже известных миниатюр, в этот вечер прозвучат и новые произведения. Но и в них все так же остро, с таким же искрометным юмором будет рассказано о пороках общества и о человеческой глупости, ведь темы, затронутые Михаилом Жванецким, не теряют актуальности никогда.

Концерт Михаила Жванецкого состоится в воскресенье, 9 декабря 2018 года, в 19:00 в Театре юного зрителя (Нижний Новгород, улица Максима Горького, 145). Билеты на концерт можно приобрести в кассе ТЮЗа или на сайте kassir.ru. Стоимость билетов составляет 2000-4500 рублей.