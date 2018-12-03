Во время драки в школе Нижегородской области ребенку отбили селезенку

Во время драки в школе №10 в Дзержинске подростку отбили селезенку, после чего парню понадобилась операция. Селезенку ребенку удалили. А мать пострадавшего подала в суд на родителей того, кто ударил и на школу, так как драка произошла во время учебы. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Судом установлено, что драка между одноклассниками произошла 11 апреля 2018 года в раздевалке спортзала. Один из подростков нанес второму не менее одного удара в живот. В результате у пострадавшего разорвалась селезенка, а брюшной полости скопилась кровь, после чего подростку потребовалась операция по удалению селезенки. Тем самым пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Бывший одноклассник рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что на тот момент подравшиеся учились в шестом классе. Они поругались, и один ударил второго коленом в живот. При этом бывший одноклассник уверяет, что ни один из них раньше не был замечен в драках. И оба они вполне нормальные и вменяемые ребята.

- Там даже драки как таковой не было, просто один дурачок пнул в живот другого пацана, - рассказала в комментария в социальной сети Оксана Полякова. - Меня лично больше всего поразило даже не это. А то, что пострадавшему ребенку пришлось самому искать себе помощь, с первого этажа подниматься на четвертый и искать классного руководителя, затем спускаться обратно. Видимо, ни учителей, ни других работников школы ближе не нашлось.

Также в комментариях заступились и за парня, который ударил. По словам Дани Спартака, пострадавший подросток начал обзывать одноклассника, за что и получил удар в живот.

Написала и бабушка подростка, который нанес удар.

- Прошу вас поверить, что был один удар. И мой внук плохо знаком с анатомией. И не знал, где находится селезенка, - написал Алла Самарина. - Было следствие, в результате которого не было заведено уголовное дело. Родители пострадавшего мальчика решили претендовать на моральный ущерб. И имеют полное право. В ходе следствия опрашивали очевидцев, персонал школы. Был, действительно, один удар. Но, к сожалению, точный. Это был, добавлю, ответный удар. Или надо было подставить другую щеку? Сдачу даст любой подросток. Это произошло за считанные минуты. В раздевалке перед уроком физкультуры. Учитель и не мог это видеть. Через какое-то время пострадавший мальчик почувствовал боль в животе. Можно ли было сопоставить? Мой внук извинился перед мальчиком в присутствии всего класса. Для нашей многодетной семьи моральный ущерб в сумме триста тысяч - очень большая сумма. Но никто не отказывается ее возмещать.

Последствия выяснения отношений подпадают под уголовную статью, ответственность по которой наступает с 14 лет. А поскольку подросток на тот момент был младше, в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако мать пострадавшего ребенка подала иск к родителям ребенка, который нанес удар, и школе, где учатся дети, о взыскании компенсации морального вреда.

Решением Дзержинского городского суда с родителей напавшего подростка взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей с каждого родителя. МБОУ «Средняя школа № 10» должна заплатить матери 70 тысяч рублей.