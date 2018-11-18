"Авторитетная уборщица" магазина в Кстове, которая якобы заставила покупателей разуться, оказалась продавцом

В субботу, 17 ноября, интернет облетела новость: "Авторитетная уборщица заставила посетителей разуться при входе".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/678308" frameborder="0"></iframe> Жители Кстова разулись на входе в продуктовый магазин.

- Жители города Кстово попали в нетипичную ситуацию, оказавшись вынужденными разуваться в продуктовом магазине. Уборщица магазина "Южный" настояла на том, чтобы посетители не ходили в грязной обуви по только что вымытому полу, - говорится в паблике "Мой Нижний Новгород" в соцсети "Вконтакте".

"Уборщица" оказалась продавцом. Просто в ее обязанности входит мытье пола в конце рабочего дня.Фото: СОЦСЕТИ

Под многочисленными постами посыпались шуточные, а местами едкие комментарии.

- Ей повезло, что мужики были. Были бы женщины, она сама бы разулась! - написала Уля Иванова.

- А если носки дырявые и амбре на весь магазин? - поинтересовался Антон Беляев.

- Ну и правильно! "Ходят тут, топчут у меня в парадной", - добавила Александра Птичкина.

- Заверните мне двух! Родителям на работу отдам, - прокомментировал Виталий Иванов.

По словам Николая Буланова, который знаком с генеральным директором магазина "Южный", женщина на видео - продавщица, а не уборщица. Просто в ее обязанности входит мытье пола в конце рабочего дня.

Позже "Комсомолка" связалась со Степаном Панкратовым, гендиректором торговой точки, и выяснила, что же произошло в магазине на самом деле.

- Магазин уже в 21:52 закрывался. Продавец опускала рольставни. Но пришла девушка и попросила продать ей сигареты. В то же время пришли еще четыре хорошо знакомых нам человека. А так как полы были вымыты, трое из них решили не пачкать пол и оставить свою обувь на входе. Полы-то теплые! - рассказал собеседник "Комсомольской правды - Нижний Новгород".

О произошедшем мужчина рассказывает с улыбкой. Правда, ни он, ни сотрудники магазина до сих пор не могут понять, почему вокруг этой истории поднялась такая шумиха.