2018-11-18T11:21:57+03:00
Общество

"Авторитетная уборщица" магазина в Кстове, которая якобы заставила покупателей разуться, оказалась продавцом

"Комсомолка" узнала, почему посетителям пришлось снять обувь [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Покупатели пришли в магазин, когда он уже закрывался.Покупатели пришли в магазин, когда он уже закрывался.Фото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 17 ноября, интернет облетела новость: "Авторитетная уборщица заставила посетителей разуться при входе".

Жители Кстова разулись на входе в продуктовый магазин.

- Жители города Кстово попали в нетипичную ситуацию, оказавшись вынужденными разуваться в продуктовом магазине. Уборщица магазина "Южный" настояла на том, чтобы посетители не ходили в грязной обуви по только что вымытому полу, - говорится в паблике "Мой Нижний Новгород" в соцсети "Вконтакте".

"Уборщица" оказалась продавцом. Просто в ее обязанности входит мытье пола в конце рабочего дня. Фото: СОЦСЕТИ

"Уборщица" оказалась продавцом. Просто в ее обязанности входит мытье пола в конце рабочего дня.Фото: СОЦСЕТИ

Под многочисленными постами посыпались шуточные, а местами едкие комментарии.

- Ей повезло, что мужики были. Были бы женщины, она сама бы разулась! - написала Уля Иванова.

- А если носки дырявые и амбре на весь магазин? - поинтересовался Антон Беляев.

- Ну и правильно! "Ходят тут, топчут у меня в парадной", - добавила Александра Птичкина.

- Заверните мне двух! Родителям на работу отдам, - прокомментировал Виталий Иванов.

По словам Николая Буланова, который знаком с генеральным директором магазина "Южный", женщина на видео - продавщица, а не уборщица. Просто в ее обязанности входит мытье пола в конце рабочего дня.

Позже "Комсомолка" связалась со Степаном Панкратовым, гендиректором торговой точки, и выяснила, что же произошло в магазине на самом деле.

- Магазин уже в 21:52 закрывался. Продавец опускала рольставни. Но пришла девушка и попросила продать ей сигареты. В то же время пришли еще четыре хорошо знакомых нам человека. А так как полы были вымыты, трое из них решили не пачкать пол и оставить свою обувь на входе. Полы-то теплые! - рассказал собеседник "Комсомольской правды - Нижний Новгород".

О произошедшем мужчина рассказывает с улыбкой. Правда, ни он, ни сотрудники магазина до сих пор не могут понять, почему вокруг этой истории поднялась такая шумиха.

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