В Нижнем Новгороде могут создать один из 15 российских центров высоких технологий

В России полным ходом идет работа по разработке национального проекта «Наука». Его цель - вывести Россию в пятерку ведущих стран мира с самым высоким научным потенциалом. Чтобы добиться таких глобальных результатов, в России планируется создать 15 научных центров высоких технологий. Нижегородские ученые рассчитывают, что один из них будет размещен в Нижнем Новгороде. Что для этого нужно и какие перспективы откроет перед регионом создание такого центра, эксперты обсудили на «круглом столе» в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде.

«Все решится в 2019 году»

Надо сразу сказать, что окончательное решение о том, войдет ли Нижний Новгород в число этих городов, будет принято не раньше следующего года. Однако готовиться к этому важному событию нижегородские ученые начали уже сейчас. Тем более что в арсенале наших разработчиков очень большой багаж.

- Научно-образовательный центр - это не инфраструктурный проект, это не строительство зданий или сооружений. Инфраструктуры и так достаточно, - отметил министр образования и науки Нижегородской области Сергей Злобин. - Ключевая задача научно-образовательного центра - это синергия наукоемких высокотехнологичных исследований и реального сектора экономики. И именно на этом должен быть построен тот технологический прорыв, который является основой нацпроекта «Наука». Он неотделим от стратегии научно-технического развития страны. Поэтому ключевые задачи сформулированы в нацпроекте именно в этой части. Кроме научно-образовательного центра, он предполагает обновление научно-технической базы собственно вузов. Это и новые лаборатории, и участие в каких-то совместных проектах, начиная от освоения Арктики и заканчивая прорывными технологиями в биоинженерии или в ядерном направлении. Это все также на конкурсной основе будет рассматриваться в заявках. Поэтому пока мы находимся на этапе формулирования того потенциала, который у нас есть.

Министр образования и науки Нижегородской области Сергей ЗлобинФото: Роман ИГНАТЬЕВ

И потенциал этот немалый. Почти у всех нижегородских вузов накопился огромный запас прорывных разработок, открывающих новые перспективы перед российской и мировой наукой. Теперь важно объединить усилия самих разработчиков, бизнеса и предпринимателей.

- В этом году бюджет ННГУ им. Лобачевского на научные затраты составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. Мы выиграли четыре мегагранта, на которые сможем развивать свои разработки. В том числе открыть великолепную лабораторию по генной инженерии. Вроде бы все хорошо и примеры отличные, вот только сейчас инновационный вклад в науку делится в соотношении «70% - государство и 30% - бизнес». А должно быть наоборот, как в ведущих странах мира, - уверен заместитель проректора по науке ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Оболенский. - Сейчас наши бизнесмены, разработчики и ученые - это разные люди. В одной голове это мало у кого есть. Поэтому одна из самых серьезных задач, которые стоят перед нами - это развитие недостающего компонента по объединению трех стилей мышления - науки, бизнеса и предпринимательства. Хотя надо признать, что активное сотрудничество с промышленными предприятиями ведется уже много лет. Озвучу только такую цифру - за последние два-три года в университете им. Лобачевского количество промышленных аспирантов увеличилось в два раза, а на радиофизическом факультете - в 3,5 раза.

Заместитель проректора по науке ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей ОболенскийФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская область в четверке лучших.

Тем не менее нижегородские предприятия и академические институты уже сейчас делают колоссальный вклад в развитие инновационной составляющей российской науки. И тут цифры говорят сами за себя.

- Есть такой рейтинг, учитывающий объемы внутренних затрат предприятий и организаций, которые направляются на научные исследования. И нижегородцы занимают четвертое место в этом рейтинге, - рассказал проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е.Алексеева Николай Бабанов. - Нас опережают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Следующая за нами Свердловская область, уступает нам почти в два раза. Так что потенциал у нас огромный. Что касается национального проекта «Наука», то поддержка со стороны государства не ограничивается только этим проектом создания научно-образовательного центра. Нацпроект включает три федеральных проекта. Первый из них направлен на координацию и кооперацию совместных усилий различных организаций. Второй - на обновление и развитие инфраструктуры и технической базы ведущих организаций, выбранных в качестве приоритетных. И третий - на формирование целостной системы подготовки и профессионального роста молодых ученых. Их нужно «взращивать» и поддерживать. Каждый из нас делает это на своем уровне, однако в масштабах страны такая задача ставится впервые. Что касается нашего университета, то одно из приоритетных направлений нашей деятельности - это работа с госкорпорацией «Росатом». В первую очередь речь идет об участии в разработке новой корабельной ядерной энергетической установки совместно с ОКБМ им. Африкантова. Еще одно направление связано с разработками в IT сфере, в том числе по работам по созданию отечественной операционной системы. И, наконец, целый ряд разработок, которые связаны с «бережливыми технологиями». Они напрямую касаются всех жителей Нижегородской области и повышают уровень конкурентоспособности нашего региона.

Проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е.Алексеева Николай БабановФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Нижнему Новгороду есть чем гордиться»

Несмотря на то что окончательное решение о размещении одного из научных центров на территории Нижнего Новгорода еще не принято, нижегородские ученые уже определили приоритетные направления, которые могли бы там развиваться. Тем более что многие из них уже активно применяются в нижегородских вузах.

- Мы заслуженно гордимся тем, что именно в нашем регионе родилась новая область науки, которую мы назвали радиофизикой. К развитию этой науки причастны и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, и НГТУ им. Р.Е. Алексеева, и институт прикладной физики, и многие другие научные учреждения, - напомнил заместитель директора по научной работе ИПФРАН Михаил Глявин. - Поэтому мне бы хотелось, чтобы какая-то часть этого национального проекта была связана именно с радиофизикой.