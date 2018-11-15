Маргарита Вороняк из Нижнего Новгорода победила в конкурсе Youtube-блогеров

YouTube объявил имена победителей NextUp 2018 - конкурса для самых интересных русскоязычных блогеров с аудиторией от 10 до 100 тысяч подписчиков.

Как сообщает пресс-служба Google, в этом году заявки на участие принимались не только из России, но и из Беларуси, Казахстана и Азербайджана. В итоге в конкурсе участвовали 850 каналов, но победу одержали лишь 12! Среди них - YouTube-канал нижегородки Маргариты Вороняк под названием «Рита - Маргарита».

- На нем весело и доступно рассказывает о книгах. Ее ролики заставят даже неискушенного зрителя полюбить чтение, - уверены организаторы конкурса.

На своем YouTube-канале нижегородка весело и доступно рассказывает о книгах.Ее ролики заставят даже неискушенного зрителя полюбить чтение

Лучшим из лучших пообещали поддержку от YouTube и 15-дневный обучающий курс. Мастер-классы и лекции пройдут на площадке творческой студии YouTube Pop-Up Space в Санкт-Петербурге.