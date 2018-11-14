2018-11-14T18:12:41+03:00
Общество

«Горючее для НЛО»: В Кстове произошла утечка воды ядовито зеленого цвета

«Комсомольская правда» выяснила, откуда в Лукерьинском овраге взялась изумрудная вода
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Первая мысль у жителей: это опасно!Первая мысль у жителей: это опасно!Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жители Кстова не на шутку испугались: из трубы рядом с Лукерьинским прудом течет ярко-зеленая вода. Информация о непонятной жидкости ядовитого цвета тут же появилась в соцсетях. Недоумевающие пользователи начали гадать, что же это такое.

Первая мысль у жителей: это опасно! Фото: СОЦСЕТИ

Первая мысль у жителей: это опасно!Фото: СОЦСЕТИ

- Это тархун, - предположил Илья Новоженин.

- Желчь выходит, - съязвил Роман Глухов.

- Горючее для НЛО! - изложил свою версию Владимир Филимонов.

Но многим было не до смеха. Горожане забили тревогу: яд!

Первая мысль у жителей: это опасно! Фото: СОЦСЕТИ

Первая мысль у жителей: это опасно!Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Кстовского района «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили, что бояться не стоит. Дело в том, что филиал Нижегородский ПАО «Т Плюс» испытывает закрытую систему теплоснабжения в Кстове путем введения органического красителя «Уранин А» в сетевую воду через систему подпитки теплосети на Новогорьковской ТЭЦ. Это помогает контролировать плотность тепловых сетей и определять места утечек, а также незаконного потребления сетевой воды.

Как отметил представитель ресурсоснабжающей компании, вещество «Уранин А» безвредно для людей, да и природе не наносит ущерба.

Однако на теплосетях в восьмом микрорайоне произошла утечка, и зеленая вода попала в ливневую канализацию. Как только установится положительная температура, рабочие приступят к ремонту.

ВАЖНО

В случае обнаружения утечек теплосетевой воды ПАО «Т Плюс» просит жителей сообщать в ПАО «Т Плюс» по телефону диспетчера Кстовских тепловых сетей 7-97-75.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Объявлен конкурс на пост гендиректора ГлавУКСа Нижнего Новгорода
Семейной паре из Павлова грозит срок за незаконное производство алкоголя
В Урене вспыхнул аварийный дом: два человека погибли
Сирены экстренного оповещения сработают в Нижнем Новгороде 15 ноября
Работы по благоустройству сквера в центре Сормова завершены
Финал конкурса «Мистер Нижний Новгород 2018» состоится 24 ноября
На улице Ульянова в Нижнем Новгороде запретят стоянку автомобилей
Нижегородцы поставили более 150 задач перед кандидатами на пост министра экологии
Госохотнадзор утилизировал около 400 километров запрещенных орудий лова
Нижегородская прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам долевого строительства
Две нижегородки погибли на пожарах в частных домах 13 ноября
Остановки общественного транспорта «Улица Надежды Сусловой» будут перенесены
7-летний саровчанин пострадал при падении в городской маршрутке
ООО «Гарант» (торговая марка FLOVITAL) будет способствовать развитию детского спорта в Нижнем Новгороде
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Дзержинска пройдет 5 декабря
Электромонтер погиб во время разгрузочных работ в Заволжье
Жительница Лукояновского района предстала перед судом за жесткое обращение с маленьким сыном
В Нижнем Новгороде украли автомобиль прямо с парковки
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала пилотным регионом по реализации проекта «Билет в будущее»
Конкурс на пост начальника сектора молодежной политики стартовал в мэрии Нижнего Новгорода
Иван Клейменов покинул пост руководителя «Нижновэнерго»
Межрегиональный турнир по каратэ прошел в Нижегородской области 11 ноября
Глеб Никитин: «На реализацию «майских» указов за январь-сентябрь направлено порядка 50 миллиардов рублей»