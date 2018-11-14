«Горючее для НЛО»: В Кстове произошла утечка воды ядовито зеленого цвета

Жители Кстова не на шутку испугались: из трубы рядом с Лукерьинским прудом течет ярко-зеленая вода. Информация о непонятной жидкости ядовитого цвета тут же появилась в соцсетях. Недоумевающие пользователи начали гадать, что же это такое.

Первая мысль у жителей: это опасно!Фото: СОЦСЕТИ

- Это тархун, - предположил Илья Новоженин.

- Желчь выходит, - съязвил Роман Глухов.

- Горючее для НЛО! - изложил свою версию Владимир Филимонов.

Но многим было не до смеха. Горожане забили тревогу: яд!

Первая мысль у жителей: это опасно!Фото: СОЦСЕТИ

В администрации Кстовского района «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили, что бояться не стоит. Дело в том, что филиал Нижегородский ПАО «Т Плюс» испытывает закрытую систему теплоснабжения в Кстове путем введения органического красителя «Уранин А» в сетевую воду через систему подпитки теплосети на Новогорьковской ТЭЦ. Это помогает контролировать плотность тепловых сетей и определять места утечек, а также незаконного потребления сетевой воды.

Как отметил представитель ресурсоснабжающей компании, вещество «Уранин А» безвредно для людей, да и природе не наносит ущерба.

Однако на теплосетях в восьмом микрорайоне произошла утечка, и зеленая вода попала в ливневую канализацию. Как только установится положительная температура, рабочие приступят к ремонту.

ВАЖНО

В случае обнаружения утечек теплосетевой воды ПАО «Т Плюс» просит жителей сообщать в ПАО «Т Плюс» по телефону диспетчера Кстовских тепловых сетей 7-97-75.