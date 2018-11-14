«Это сложно, но оно того стоит»: Как студенты НКТС ездят в Китай по обмену

Многие вузы со всех уголков мира уже давно практикуют обмен студентами для улучшения качества образования и укрепления международных отношений. И нижегородские вузы – не исключение. Однако отправить заграницу учащихся колледжей и техникумов еще недавно было проблемой. Сейчас такая возможность появилась у студентов Нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления (НКТС). И эта возможность подарила новые эмоции, знания и, конечно же, друзей.

Каждая минута путешествия у ребят расписана: первая половина дня - для образовательных процессов, а вторая – на культурные развлечения. Фото: архив НКТС

Уже четыре раза нижегородские ребята ездили в Шицзячжуанский информационный инженерный колледж, который находится в Китае.

- Почему именно Китай? На сегодняшний день он занимает первое место по внутреннему валовому продукту. К тому же наше главное направление – компьютерные системы и комплексы. Такая же специальность есть и этом колледже, - пояснил в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде» директор колледжа Юрий Комиссаров.

Директор колледжа Юрий КомиссаровФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Финансирование программы осуществляет сам колледж. Но он оплачивает только проезд до Китая, а все остальное: проживание, культурную программу и питание, - берет на себя принимающая сторона. Ездят разные студенты: любых возрастов, с разных факультетов и направлений. Если поездка для товароведов и экспертов, то они изучают культуру Китая, их продукты питания; если нижегородцы учатся на информационных технологиях, то знакомятся с компьютерной системой китайскими программами.

Каждая минута расписана: первая половина дня - для образовательных процессов, а вторая – на культурные развлечения. В рамках пребывания в Китае студенты НКТС ходят в музеи, развивающие центры, посещают производства, сравнивая их с российскими. Помимо этого ребята находят новых друзей, совершенствуют английский язык и весело проводят время. Вся поездка занимает около двух недель.

Нижегородские студенты находят в Китае новых друзей и совершенствуют английский язык. Фото: архив НКТС

Для того, чтобы съездить в Шицзячжуанский информационный инженерный колледж в Китае, ребятам нужно пройти несколько испытаний. О них рассказала замдиректора колледжа по связям с общественностью, маркетингу и рекламе Наталья Фролова.

- Мы смотрим на уровень английского языка, потому что им еще необходимо проходить таможню и общаться с иностранными студентами. Также мы проводим беседы культурно-воспитательного характера, так как в поездку отправляются не только совершеннолетние, но и те, кому еще нет 18 лет. Каждый из них должен знать, как себя вести, как себя показать. Ведь они представляют не только наш колледж, но и всю Россию. Кроме того, с кандидатами проводятся психологические тесты. Здоровье тоже обследуется, потому что в Китае другая кухня, которая подойдет далеко не всем, это важно.

Замдиректора колледжа по связям с общественностью, маркетингу и рекламе Наталья ФроловаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Из первых уст

Одним из счастливчиков, побывавших в Китае, оказался студент 4 курса НКТС по специальности «Компьютерные системы и комплексы» Наиль Мусин. Поездка подарила ему не только яркие эмоции, но и возможность поговорить о своей специальности с китайскими студентами. Правда, языковой барьер немного смущал, но это лишь усилило желание работать.

- После того, как мы вернулись из Китая, сразу захотелось подтянуть свой уровень английского языка, чтобы соответствовать тому, что нам показали там. Все было на высшем уровне: культурная программа отличная. Мы открыли для себя много нового и интересного. Китайцы рассказали нам о своей учебе. Они тратят на нее гораздо больше часов, чем мы, - поделился впечатлениями Наиль.

Студент 4 курса НКТС по специальности «Компьютерные системы и комплексы» Наиль МусинФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, после возвращения из Китая нижегородские студенты не прекращают общаться с друзьями, которых приобрели заграницей. Они связываются через соцсети, улучшают свой английский.

- Часто приходится сидеть в телефоне или планшете с переводчиком, чтобы пообщаться. Или бежать к преподавателю за помощью. Это сложно, но оно того стоит, - подытожил Наиль.

Свои слова присутствующие подкрепили фотографиями поездки, на которых видно, как юные нижегородцы играют со сверстниками из Китая в футбол и волейбол, обучались чайной церемонии, ходили в музее и открывали для себя мир иероглифов.

Ребята из НКТС побывали в Китае уже четыре раза Фото: архив НКТС

А вот китайские студенты частенько увозят из Нижнего Новгорода молочный шоколад. Кроме того, они восторгаются видами на Волгу и русскими пельменями.

А как у них

Отношение к работе и практике в Китае другое. По мнению директора НКТС, их подхода очень не хватает в России.

- Китайцы нацелены на результат. У них есть, например, специальные большие ангары: в них узкий коридор, а по бокам – стеклянные перегородки. Там идут работы по сборке электроники. Студенты занимаются реальной практикой: они зарабатывают деньги и себе, и предприятию. Все по-современному, мы шли и видели, как они работают. Как бы нам тут организовать такую работу? Потому что я отправляю студентов на практику, а их не берут! Работодатели боятся, что за них нужно отвечать. Нам необходимо это продумать и поставить вопрос перед нашими предприятиями, - объяснил Юрий Комиссаров.

Мнение

На этот счет в ходе пресс-конференции высказались потенциальные работодатели.

- На данном этапе есть все для работы студентов, но не хватает решительности и решимости с нашей стороны. У нас уже был совместный опыт работы с НКТС в качестве подготовки станочников. Он был положительный. Начало уже положено, все задачи в этом направлении могут и должны быть решены. Я считаю, не нужно отвергать опыт других стран, - считает главный инженер АО «ННПО им. М.В.Фрунзе» Анатолий Соколов.

Главный инженер АО «ННПО им. М.В.Фрунзе» Анатолий СоколовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

С ним согласна и замруководителя УФССП России по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Айсылу Арифуллина.

- Мы проводим работу со студентами, мы всегда готовы брать их на практику, чтобы подготовить и обучить. УФССП предлагает им ознакомиться с работой судебного пристава. В основном практиканты работают у нас с документами. Надеюсь, что мы придем к тому, что будем принимать вчерашних студентов к нам на службу. Мы готовы сотрудничать и готовить кадры, - рассказала она.

Замруководителя УФССП России по Нижегородской области, заместитель главного судебного пристава Айсылу АрифуллинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати

Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления появился в 2004 году. Он обучает студентов по техническим, естественнонаучным и социально-экономическим профилям. В 2015 году там начала свою деятельность Автошкола «НКТС, а в 2016 появилось новое направление — профессиональная подготовка частных охранников. Сегодня колледж оснащен современными техническими средствами обучения, специализированными тренажерами. Имеет собственный автоматизированный учебный полигон и учебную технику для подготовки водителей транспортных средств, трактористов-машинистов, водителей погрузчиков.

В 2019 году в НКТС наконец-то появятся бюджетные места. Их будет около 20 на все направления.