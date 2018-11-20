2018-11-20T17:37:54+03:00
Общество

В нижегородских школах от родителей требуют согласие на изучение русского языка

Растерянным родителям объясняют это требованием законодательства
Юлия ДАНЧЕНКО
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В нижегородских школах от родителей требуют согласие на изучение русского языкаВ нижегородских школах от родителей требуют согласие на изучение русского языкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодняшнее школьное образование вызывает немало вопросов у родителей. Но порой требования школы просто ставят в тупик. Так, на прошлой неделе в социальных сетях стали появляться посты растерянных родителей, чьи дети принесли странное заявление. Родителей или официальных представителей несовершеннолетних просили дать согласие на изучение русского языка.

В заявлении, которое принесли дети из школы, говорилось: «прошу организовать для моего ребенка изучение родного русского языка и литературного чтения на родном языке». Слово «русский» нужно было вписать самостоятельно. При этом русский язык в наших школах является обязательным предметом, ЕГЭ по русскому языку тоже обязательный и без него невозможно получить школьный аттестат.

В нижегородских школах от родителей требуют согласие на изучение русского языка Фото: СОЦСЕТИ

В нижегородских школах от родителей требуют согласие на изучение русского языкаФото: СОЦСЕТИ

- Конечно, в школах учатся дети и других национальностей, но зачем такое заявление спрашивать у всех? – недоумевает Александр Савельев, отец одного из учеников школы №24 Нижнего Новгорода, которому тоже предстояло подписать такое заявление.

- Знаю, что согласие требуется только для изучения национальных языков, - поддержал его Юрий Подгорнов. - Русский - государственный и обязательный. Странная ситуация.

- Ситуация такая: в учебном плане присутствуют родной язык и родная литература (на родном языке). Так как в школе обучаются дети разных национальностей, надо с каждого взять письменное заявление, чтобы потом не было претензий со стороны прокуратуры и прочих проверяющих органов, - объяснил Станислав Воробьев.

Директор школы №24 Елена Моисеева подтвердила «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что подобные заявления были розданы всем ученикам.

- Это требование законодательства, - сказала Елена Моисеева.

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода тоже сослались на закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» закрепил свободу выбора в изучении, в том числе государственного языка субъекта РФ. Теперь родители самостоятельно выбирают язык обучения и родной язык для изучения, - написали в ответе на редакционный запрос в департаменте образования Нижнего Новгорода. - В соответствии со статьей 14 граждане имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

Также в официальном ответе говорилось, что изучение родного языка входит в обязательную часть школьной программы. Выбор родного языка, в том числе, русского языка как родного языка – право родителей обучающихся. Чтобы воспользоваться этим правом, родители или законные представители должны подать письменное заявление на имя директора общеобразовательного учреждения (ч. 6 ст. 14 № 273-ФЗ).

Отсюда следует логичный вывод, что родители могут написать в заявлении совершенно любой язык, скажем татарский или чувашский, если он является родным для их семьи, и потребовать организовать его изучение для своего ребенка в любой нижегородской школе. Видимо, поэтому раздавая заявления, в школах делают акцент на том, что вписывать нужно русский язык.

Интересно, что будут делать школы, если родители, воспользовавшись правом на изучение ребенком родного языка, потребуют этого от школ. Например, кто-то захочет, чтобы был татарский язык, а кому-то нужен осетинский язык, а кто-то, возможно, приехал в Нижний Новгород из Ханты-Мансийска и принадлежит к немногочисленному народу хантов, у коорый тоже есть свой национальный язык. При этом в своем ответе департамент образования Нижнего Новгорода обратил внимание, что с помощью таких заявлений школы учитывают мнение родителей обучающихся.

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