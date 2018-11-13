2018-11-13T17:10:40+03:00
Общество

Большинство нижегородцев хотят, чтобы аэропорт «Стригино» носил имя Валерия Чкалова

За него отдали свои голоса более 4700 человек
Юлия ИСАЕВА
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Большинство нижегородцев хотят, чтобы аэропорт «стригино» носил имя Валерия ЧкаловаБольшинство нижегородцев хотят, чтобы аэропорт «стригино» носил имя Валерия ЧкаловаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Имя Валерия Чкалова лидирует в голосовании в рамках проекта «Великие имена России». В первый день финального тура свой выбор сделали уже более 8,5 тысяч человек.

Как сообщает общественная палата Нижегородской области, на данный момент за то, чтобы нижегородский аэропорт носил имя Валерия Чкалова, проголосовали 4791 человек. На втором месте находится Максим Горький (2453), а на третьем – Козьма Минин (1407).

В первый день финального тура свой выбор сделали уже более 8,5 тысяч человек Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В первый день финального тура свой выбор сделали уже более 8,5 тысяч человекФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Этим конкурсом мы закладываем традицию массово интересоваться именами людей, которые прославили наш регион. С Нижегородской областью связаны многие выдающиеся личности. И у нас большое количество безымянных объектов, которые достойны получить имя известного земляка, - прокомментировал председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

По словам руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Бориса Пудалова, у них хранятся подлинные записи о рождении Горького и Чкалова, документы вдовы Минина, а также о деятельности Валерия Чкалова.

- У нас сохранились документы его первой большой аварии. Аварий было много. Но они были не смертельные. А в этой он уцелел чудом. У нас сохранилось описание того, что произошло сразу после. Машина начала разваливаться в воздухе. И летчику повезло. Кресло пилота и часть фюзеляжа упали на дерево, которое смягчило удар. Чкалов остался жив, - поделился Пудалов.

Голосование продлится до 30 ноября. Сделать свой выбор можно на сайте проекта ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «Вконтакте»и «Одноклассники», а также с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17.

Напомним, конкурс «Великие имена России» стартовал 11 октября 2018 года. Жителям страны предложили выбрать известных соотечественников, чьи имена дополнят официальные названия 47 аэропортов России.

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