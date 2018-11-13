Девятилетняя нижегородка повредила ногу, катаясь на качелях: возбуждено уголовное дело

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после того, как девятилетняя девочка получила серьезную травму ноги, катаясь на качелях. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, случившееся расследуется по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, происшествие случилось в начале мая 2018 года на Мещерском бульваре в Канавинском районе. После того, как школьница пострадала, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Также стало известно, что эта карусель не отвечает требованиям безопасности. Ведется расследование.

Напомним, в мае "Комсомолка" рассказывала о качелях на Мещере, на которых покалечились больше 10 здоровых детей.После многократных обращений в администрацию, качели с площадки исчезли. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода совместно с подрядчиком проверили оборудование детской площадки и выявили ряд дефектов, которые должны быть устранены подрядчиком в рамках гарантии.