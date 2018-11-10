2018-11-10T13:56:48+03:00
Общество

Заблудившегося дедушку-грибника отыскали в Нижегородской области с помощью авиационного отряда

Мужчина пропал еще в четверг, 8 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Заблудившегося дедушку-грибника отыскали в Нижегородской области с помощью авиационного отряда.Заблудившегося дедушку-грибника отыскали в Нижегородской области с помощью авиационного отряда.Фото: Предоставлено Росгвардией
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Заблудившегося дедушку-грибника сотрудникам Росгвардии пришлось искать с помощью авиационного отряда. В спасательных работах были задействованы даже беспилотные летательные аппараты

- Информация о том, что вблизи поселка Флорищи идут поиски пропавшего грибника, начальнику Управления Росгвардии по Нижегородской области Алексею Новикову поступила в пятницу в 16:00, - говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии. – Как оказалось, 78-летний Владимир К. в четверг, 8 ноября, вместе с супругой выехал в лес за грибами, после чего они с супругой потеряли друг друга из виду. После этого женщина вернулась к автомобилю и всю ночь прождала его. К утру мужчина так и не появился, поэтому супруга обратилась в полицию, и были начаты поиски.

Согласовав с полицейскими район поиска, начальник управления РОсгвардии по Нижегородской области решил отправить на поиски группу авиационного отряда ведомства с беспилотным летательным аппаратом.

Правда, он не пригодился. Во время поиска площадки в ночном лесу, сотрудники Росгвардии нашли мужчину с фонариком. Как выяснилось, это и оказался пропавший гражданин. К этому времени он успел пройти 5 километров от района поиски. Сейчас найденный мужчина уже доставлен в лагерь поисков.

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