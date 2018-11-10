ТОП-5 самых интересных полицейских профессий

То, что эта служба и опасна, и трудна, знают в нашей стране все. Однако желающих встать на защиту правосудия меньше не становится. В День полиции «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» составила ТОП-5 самых интересных подразделений областного главка и выяснила, как сегодня живут главные защитники правопорядка в нашей области.

Спецназ «ГРОМ»

Одним из самых важных подразделений ГУ МВД по Нижегородской области считается отряд специального назначения «Гром», входящий в состав управления по контролю за оборотом наркотиков. Сильные, храбрые, в совершенстве владеющие боевыми приемами – одним словом, спецназ. Без них не обходится ни одно значимое задержание наркоторговцев в нашей области.

- Отряд «Гром» был создан в 2016 году на базе управления по контролю за оборотом наркотиков, - рассказывает командир отряда Максим Ермолаев. – Только за этот год наши сотрудники приняли участие более чем в 350 спецоперациях, в ходе которых удалось задержать 127 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Сильные, храбрые, в совершенстве владеющие боевыми приемами – одним словом, спецназ.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

К слову, сотрудники этого подразделения активно себя проявляют не только в работе, но и в различных соревнованиях. В его рядах служат 11 мастеров спорта, 8 кандидатов в мастера спорта и один мастер спорта международного класса. При этом сотрудники спецназа ежегодно принимают участие в профильных антинаркотических сменах в оздоровительных лагерях и устраивают показательные выступления в школах. Стоит ли удивляться, что служить в этом подразделении многие мальчишки мечтают с детства.

- Чтобы служить в нашем подразделении, человек должен обязательно отслужить в армии, - рассказывает Максим Ермолаев. – Кроме того, необходимо высшее образование, желательно профильное юридическое. Ну и самое главное – высокий уровень подготовки, не ниже кандидата в мастера спорта. Большая часть ребят у нас занимаются ударными видами спорта, но и есть мастера по легкой атлетике, плаванию, лыжам…

Экспертно-криминалистический центр

Не менее важным подразделением ГУ МВД по Нижегородской области является экспертно-криминалистический центр. По сути, его можно назвать «научным арсеналом» ведомства. Тут сосредоточены все новейшие технологии, самое современное оборудование и лучшие научные кадры. Сотрудники этого подразделения даже не столько полицейские, сколько ученые.

- Нашему подразделению через год исполнится сто лет, - рассказывает заместитель начальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Нижегородской области Андрей Акулин – По всей области сейчас работает 355 экспертов-криминалистов, 108 из них непосредственно в аппарате. Направления их деятельности самые разные: дактилоскопические, баллистические, химические и многие другие виды экспертиз.

Экспертно-криминалистический отдел можно назвать «научным арсеналом» ведомства.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Нередко благодаря сотрудникам этого центра удается раскрыть не только современные преступления, но и исторические. К примеру, десять лет назад специалистам ЭКЦ регионального ГУ МВД удалось определить череп Ильи Измайлова, причисленного к лику святых.

- В 2009 году Чувашской епархии было передано здание, в котором раньше располагалось НКВД, - рассказывает начальник отделения ЭКЦ Алексей Яванов. – Вскоре выяснилось, что там проводились массовые расстрелы, в том числе в этом здании был убит и Илья Измайлов. С помощью экспертизы нам удалось определить, какой из захороненных там черепов принадлежал святому.

Кроме того, сотрудниками ЭКЦ постоянно формируются новые базы данных, способствующие выявлению преступников. В частности, с 1995 года в регионе существует система АДИС Папилон, в базе данных которой насчитываются отпечатки больше двух миллионов человек. Схожая база данных есть и у экспертов, специализирующихся на огнестрельном оружии. Только вместо отпечатков пальцев там содержатся сведения о гильзах и патронах – да-да, все они столь же уникальны, как и человеческие отпечатки.

Следственный отдел по ДТП

Нередко полиции приходится расследовать преступления, совершенные не по злому умыслу, а по какой-то нелепой случайности. Львиная доля этих преступлений приходится на специализированный следственный отдел по дорожно-транспортным происшествиям ГУ МВД по Нижегородской области. И хотя работает тут всего десять человек, им удается расследовать множество запутанных преступлений.

- Наш отдел существует с 1994 года, и занимаемся мы расследованием дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Нижнего Новгорода, а также резонансных происшествий на территории области, - рассказывает следователь специализированного следственного отдела по ДТП ГУ МВД по Нижегородской области Александр Мельников. – Это либо происшествия с двумя и более погибшими, с участием детей или в случае, если водитель скрылся с места преступления.

Нередко полиции приходится расследовать преступления, совершенные не по злому умыслу, а по какой-то нелепой случайности.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Разумеется, в последние годы деятельность этого отдела тоже сильно изменилась. Не последнюю роль в этом сыграла система «Безопасный город», видеорегистраторы и повсеместные камеры видеофиксации. Теперь преступления стало не только проще раскрывать, но и доказывать вину горе-водителей.

- В феврале 2018 года водитель автомобиля Ивеко, переехав сидевшего на проезжей части пешехода, скрылся с места преступления, - вспоминает Александр Мельников. – Отследив его по камерам видеонаблюдения, мы передали его ориентировку нашим коллегам. В результате, его задержали на посту ДПС в Москве. Свою вину он даже не стал отрицать и возместил весь ущерб пострадавшему. Так что новые технологии нам здорово облегчают жизнь!

Уголовный розыск

Подразделение уголовного розыска смело можно назвать «сердцем и мозговым центром» ГУ МВД по Нижегородской области. Этому подразделению насчитывается уже 101 год, и за это время им было раскрыто множество громких и сложных преступлений. Разбои, грабежи, кражи – причем иногда эти преступления совершаются организованными группами и включают в себя десятки эпизодов. Прежде чем решиться на их совершение, преступники стараются тщательно подготовиться. Особенно это актуально для преступлений, связанных с похищением антиквариата и культурных ценностей. Помните, знаменитый фильм «Как украсть миллион?». Настоящие преступники тоже разрабатывают самые хитроумные схемы.

- Чтобы расследовать такие преступления, нужно обладать особым характером, - уверен начальник оперативного подразделения уголовного розыска ГУ МВД по Нижегородской области Андрей Яценко. – Нужно быть настойчивым и подходить к расследованию с разных сторон: не получилось с одной, подходить – с другой. И так раз за разом. Нужно обладать гибким умом, интуицией, уметь расположить к себе людей и добыть информацию. Надо четко понимать, что никто не хочет сесть в тюрьму. Поэтому преступники тщательно готовятся к совершению своих преступлений.

О большинстве дел, раскрытых этим подразделением, мы узнаем из выпусков новостей. При этом сами герои остаются в тени – «светиться лицом» тут не принято.

- Одно из недавних громких преступлений это серия краж из Оранского монастыря, - вспоминает Андрея Яценко. – Там выходец из бывшей союзной республики в течение нескольких лет потихоньку вывозил антикварные иконы и золотые украшения из монастыря. Войдя в доверие к священнослужителям, он прямо на их же машине незаметно отвозил культурные ценности и занимался их сбытом, представляясь скупщиком из Москвы. В общей сложности, ему удалось похитить больше 70 икон и предметов искусства. Задержать его удалось в Ростовской области.

Центр кинологической службы

Также в составе ГУ МВД по Нижегородской области есть подразделение, которое всегда вызывает не только уважение, но и умиление. Ведь в его рядах служат самые очаровательные четвероногие сотрудники. Разумеется, речь идет о Центре кинологической службы. Сейчас в его составе насчитывается свыше 50 сотрудников и около 60 собак.

- Работа у нас многопрофильная: какие-то собаки специализируются на взрывчатых веществах, какие-то – на наркотических, какие-то – мастерски берут след, - объясняет младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД по Нижегородской области Максим Бобков. – Многие наши собаки прошли через горячие точки – тот же Дагестан и Чечню.

Сейчас в составе ЦКС насчитывается свыше 50 сотрудников и около 60 собак.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

По мнению самих кинологов, самая важная часть их работы – понять, чего хочет собака, отыскать к ней заветный ключик. И тогда она станет самым надежным напарником.

- Вообще 90% всей работы выполняет кинолог и только 10% собака, - считает Максим Бобков. – Ведь именно кинолог определяет, куда стоит направить собаки, тщательно следит за ее реакцией. Нередко бывает так, что собака не указывает напрямую на какой-то объект. Однако кинолог замечает ее странную реакцию на этот предмет. Разумеется, нестандартное поведение четвероногого напарника должно его насторожить.

Все эти навыки оказались бесценными во время недавнего чемпионата мира по футболу, который проходил в Нижнем Новгороде. Стадион, фан-зона, гостиницы, массовые мероприятия – все это находилось под неусыпным контролем этих самых ребят с собаками.

Все сотрудники ЦКС были задействованы в период чемпионата мира по футболу.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Конечно, для нас это стало колоссальным опытом – не каждый день у нас чемпионаты проходят, - смеется Максим Бобков. – Объектов было очень много и все их мы тщательно обследовали. К счастью, все гости чемпионата относились к этому с пониманием.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» поздравляет всех сотрудников полиции с профессиональным праздником.