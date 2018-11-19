Почему нижегородцам не называют тарифы на вывоз мусора

Уже совсем скоро, с 1 января 2019 года, в Нижегородской области изменятся условия вывоза мусора. С первого дня нового года отвечать за твердые коммунальные отходы (ТКО) будут не транспортные компании, как сейчас, а региональный оператор. Почти весь Нижний Новгород очищать от мусора будет ООО «Нижэкология", и только в Сормовском районе за чистоту будет отвечать ЗАО «Управление отходами-НН».

В связи с изменениями, всем жителям необходимо перезаключить договор на вывоз мусора с имеющимся региональным оператором. Однако до сих пор не известна цена, за которую они будут работать. Региональная служба по тарифам еще не определила этот самый тариф. Тем не менее ООО «Нижэкология», не имея цифр, пытается заключать договоры. При этом они включают не только плату за транспортировку отходов, но и плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также расходы на деятельность оператора, то есть на зарплату его сотрудников.

По предварительным подсчетам заслуженного эколога России Клары Романовой, для семьи из четырех человек тариф в Нижнем Новгороде вырастет в два-три раза.

- Причем в зависимости от района тарифы будут отличаться, поскольку они будут обслуживаться двумя разными регоператорами, - сказала Клара Романова. - У «Нижэкологии» стоимость обслуживания составляет 159 рублей в месяц, а у «Управления отходами - НН» - 164 рубля в месяц.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» попыталась выяснить в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, насколько законно такое повышение и можно ли не заключать договор с региональным оператором.

- Для чего нужен региональный оператор? С его помощью будет осуществляться более качественный вывоз и утилизация мусора? Возможно, у него появится дополнительная ответственность, которой не было у компаний, отвечающих за вывоз мусора сейчас?

- В настоящее время проводится всероссийская реформа сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не позднее чем с 1 января 2019 года сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации будут обеспечиваться региональными операторами по обращению с ТКО в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Следует также отметить, что до начала деятельности региональных операторов у действующих компаний по транспортировке отходов отсутствовала нормативная обязанность по установке систем спутникового слежения ГЛОНАСС или ГЛОНАСС /GPS. Заключенными с региональными операторами соглашениями (в отношении всех девяти зон) региональным операторам по обращению с ТКО установлена обязанность по оборудованию транспортных средств указанными навигационными системами, а также ведению и передаче в Минэкологии Нижегородской области данных маршрутных журналов (в том числе в электронной форме) муосроворзов. Совокупность указанных мер приведет к существенному сокращению образования мест незаконного размещения отходов.

Законодательство и соглашения, заключенные между региональными операторами и минэкологии Нижегородской области, предъявляют высокие требования к региональным операторам. При этом за нарушение законодательства или положений соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО региональному оператору грозит лишение статуса, а в случае убытков – выплата по банковской гарантии. Таким образом, это серьезная мотивация для оказания качественной услуги.

- Можно ли отложить введение новой системы?

- Действующим законодательством не предусмотрена отсрочка для введения новой системы обращения с ТКО. Согласно указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанному 7 мая 2018 года, формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории РФ является одной из основных стратегических задач, поставленных перед регионами страны.

- Сможет ли правительство Нижегородской области повлиять на размер тарифа, если для жителей он окажется слишком высоким?

- В соответствии с п.19 постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» решение об установлении тарифов принимается органом регулирования по итогам заседания правления (коллегии) органа регулирования не позднее 20 декабря года, предшествующего началу периода регулирования, на который устанавливаются тарифы. До настоящего времени единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО не установлен.

Тариф на обращение с ТКО должен быть экономически обоснованным и определяется правилами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484.

Дополнительно информируем вас, что в отношении социально незащищенных категорий населения предусмотрены льготы в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов.

- Если жители не заключат договоры с региональным оператором до конца года, мусор не будет вывозиться?

- Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Порядок заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен постановлением правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641».

Действующие нормативное правовое регулирование предусматривает, что жители многоквартирных домов должны до 1 января определиться, будут ли они платить за вывоз мусора напрямую региональному оператору или же делать это через свою управляющую компанию. При этом стоит понимать, что даже если собственники не проведут общее собрание и не проголосуют за регионального оператора, договоры будут считаться заключеными автоматически на условиях типового договора исходя из утвержденных тарифов и нормативов.

- Кто будет осуществлять контроль за деятельностью регионального оператора?

- Необходимо отметить, что минэкологии Нижегородской области контролирует действия региональных операторов на всех этапах. За нарушение законодательства или положений соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО региональному оператору грозит лишение статуса, а в случае убытков – выплата по банковской гарантии.

Кроме того, минэкологии Нижегородской области предусмотрело механизм мониторинга движения потоков отходов на территории области посредством анализа информации спутникового мониторинга на базе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

До начала деятельности института региональных операторов у действующих компаний по транспортировке отходов отсутствовала нормативная обязанность по установке систем спутникового слежения ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В соглашениях региональным операторам по обращению с ТКО установлена обязанность по оборудованию транспортных средств указанными навигационными системами, а также ведению и передаче в минэкологии Нижегородской области данных маршрутных журналов (в том числе в электронной форме). Совокупность указанных мер также приведет к существенному сокращению образования мест незаконного размещения отходов.

В целях осуществления контроля деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области принято постановление Правительства Нижегородской области от 11.10.2017 № 732. Разделом 5 указанного нормативного правового акта предусмотрено, что контроль за деятельностью регионального оператора, в том числе по исполнению им настоящих Правил, осуществляют государственные органы, наделенные соответствующими контрольными (надзорными) функциями в соответствии с действующим законодательством.

Региональный оператор ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Минэкологии Нижегородской области отчет о реализации территориальной схемы, инвестиционной и производственной программ по форме и способом, определенным Соглашением.

- Законно ли включать в стоимость вывоза мусора плату за негативное воздействие на окружающую среду и расходы на деятельность регоператора, если стоимость транспортировки уже включена?

- Действующим законодательством при определении размера тарифа установлена обязанность регулятору по учету платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов в составе тарифа для регионального оператора по обращению с ТКО. При этом ни сейчас ни после с началом деятельности региональных операторов в стоимость транспортировки отходов данные расходы не входят!

- Что такое плата за негативное воздействие на окружающую среду? На что тратятся эти деньги?

- Действующим законодательством РФ предусмотрено внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Необходимость платы за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Этот закон устанавливает, что негативное воздействие на окружающую среду является платным.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является компенсационной выплатой на восстановление условий благоприятной окружающей среды, нарушаемых в связи с хозяйственной деятельностью. Средства, поступившие в бюджеты всех уровней не являются «окрышенными», то есть не направляются в обязательном порядке на определенные цели, а распределяются по усмотрению лиц, формирующих бюджеты.

- Сколько предприятий по утилизации отходов есть в Нижегородской области? На каких именно отходах они специализирутся?

- В минэкологии Нижегородской области отсутствуют специальные полномочия по ведению реестром мест утилизации промышленных и бытовых отходов. Вместе с тем перечень объектов, осуществляющих переработку отходов приведен в территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области" и составляется более 35 объектов. Указанные предприятия осуществляют переработку коммунальных и промышленных отходов.